A találkozó első pillanatiban Makhmudov lépett fel támadólag, de ismét bebizonyosodott, hogy az orosz sportoló igen limitált eszköztárral rendelkezik, így nem tudott igazán pontosan találni. A hosszú szünet a tavaly elhunyt Ricky Hatton előtt tisztelgő Tyson Furyn érzékelhetően nyomott hagyott, és hiába volt szemmel látható, hogy magasabb szinten mozog, a sok fogás, dulakodás mellett nem sikerült neki zavarba hozni vetélytársát. Feltűnő volt, hogy Makhmudov rendre „megeszi” a korábbi világbajnok felütéseit, és a furcsa, nem feltétlenül szabályos technikával kivitelezett egyenesek is feladták neki a leckét, de közben időről-időre elindított olyan nagy lendületű ütéseket, amik akár veszélyesek is lehettek volna Furyra – számolt be róla a profiboksz oldala.

Tyson Fury végül pontozással győzött

Tyson Fury pontozással győzött

A finoman szólva sem magas színvonalú csata záró szakaszában a nyilvánvalóan vezető Fury párszor megrázta magát, többször talán meg is fogta Makhmudovot, végül azonban a pontozókra maradt a döntés, ők pedig egyhangúan, nagy arányban (119-109, 120-108, 120-108) Furyt látták jobbnak.

Kis túlzással az egész párharc legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor még a bunyó előtti face-offnál Furyt egész egyszerűen Mahmudov könnyedén felemelte mindenki általános megdöbbenésére. Furyt meglepte a dolog, utána viszont jót nevetett és megveregette riválisa vállát.