Néha a legnagyobb harcosokkal is történhetnek olyan dolgok, amikre nem számítanánk az esetükben. Nos, most ebben a cipőben járt au UFC-sztár, Islam Makhachev, akit kiraboltak Olaszországban.

Islam Makhachev, az UFC két súlycsoportos világbajnoka (a könnyűsúlyú övét leadta már tavaly nyáron) szünetet tart az edzésekben, és utazgat egy kicsit. Franciaországban járt, ahol megnézte a Paris Saint-Germain–Liverpool Bajnokok Ligája negyeddöntő mérkőzést, majd Olaszországba utazott tovább (korábban Budapesten is járt). A promóció egyik legnagyobb bajnoka utazása azonban váratlan fordulatot vett, mivel a 34 éves sportoló elárulta, hogy kirabolták.

Islam Makhachev az UFC egyik legnagyobb sztárja
Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC: Talán megijedtek Islam Makhachev nevétől?

Makhachev az Instagram-sztorijában osztotta meg az élményt, elmagyarázva, hogy a tolvajok elvitték a legtöbb holmiját. „Remek hangulatban indultam Olaszországba” – írta Makhachev. „De most már nem szeretem Olaszországot. Majd valamikor elmesélem, hogyan csaptak be itt...” Furcsa fordulatként a tolvajok később visszaadták az ellopott útlevelét. A dagesztáni szambó-specialista azonban megjegyezte, hogy egy különösen fontos tárgy továbbra is hiányzik. „Visszaadták az útlevelemet… kedves rablók” – tette hozzá Makhachev. „A bőröndben a legértékesebb dolog a futballcipő volt. Khvicha Kvaratskhelia ajándékozta nekem az utolsó mérkőzése után. Tolvajok, ha nem érdekel a foci, visszaveszem őket.”

Kvaratskhelia az egyik gólszerző volt a PSG–Liverpool mérkőzésen, amelyet Islam április 8-án a Parc de Princes stadionban nézett meg. A francia csapat legyőzte az angol klubot, és 2–0-ra nyerte a negyeddöntő első mérkőzését. A grúz sztár, aki a nemzeti válogatott csapatkapitánya és Franciaországban balszélsőként játszik, a mérkőzésen viselt cipőjét ajándékozta Islamnak.

 

