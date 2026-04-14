Islam Makhachev, az UFC két súlycsoportos világbajnoka (a könnyűsúlyú övét leadta már tavaly nyáron) szünetet tart az edzésekben, és utazgat egy kicsit. Franciaországban járt, ahol megnézte a Paris Saint-Germain–Liverpool Bajnokok Ligája negyeddöntő mérkőzést, majd Olaszországba utazott tovább (korábban Budapesten is járt). A promóció egyik legnagyobb bajnoka utazása azonban váratlan fordulatot vett, mivel a 34 éves sportoló elárulta, hogy kirabolták.

Islam Makhachev az UFC egyik legnagyobb sztárja

Makhachev az Instagram-sztorijában osztotta meg az élményt, elmagyarázva, hogy a tolvajok elvitték a legtöbb holmiját. „Remek hangulatban indultam Olaszországba” – írta Makhachev. „De most már nem szeretem Olaszországot. Majd valamikor elmesélem, hogyan csaptak be itt...” Furcsa fordulatként a tolvajok később visszaadták az ellopott útlevelét. A dagesztáni szambó-specialista azonban megjegyezte, hogy egy különösen fontos tárgy továbbra is hiányzik. „Visszaadták az útlevelemet… kedves rablók” – tette hozzá Makhachev. „A bőröndben a legértékesebb dolog a futballcipő volt. Khvicha Kvaratskhelia ajándékozta nekem az utolsó mérkőzése után. Tolvajok, ha nem érdekel a foci, visszaveszem őket.”

Kvaratskhelia az egyik gólszerző volt a PSG–Liverpool mérkőzésen, amelyet Islam április 8-án a Parc de Princes stadionban nézett meg. A francia csapat legyőzte az angol klubot, és 2–0-ra nyerte a negyeddöntő első mérkőzését. A grúz sztár, aki a nemzeti válogatott csapatkapitánya és Franciaországban balszélsőként játszik, a mérkőzésen viselt cipőjét ajándékozta Islamnak.