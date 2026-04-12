A rendezvény fő mérkőzése a megüresedett UFC félnehézsúlyú világbajnoki címért folyt, amelyen a korábbi világbajnok Jiří Procházka (aki egyben az első cseh bajnoka is a promóciónak) és Carlos Ulberg csapott össze egymással. Erre azért kerülhetett sor, mert a jelenlegi két súlycsoportos világbajnok Alex Pereira lemondott a címéről, hogy megküzdhessen az ideiglenes UFC nehézsúlyú bajnoki címért.

Az UFC megosztva Ulbergnek adta Az este legjobb teljesítménye díját

Az UFC új világbajnokot köszönthet

Nem kellett 5x5 percet várni arra, hogy kiderüljön, ki lesz a bajnok, mert Ulberg az első menetben lényegében agyonverte a cseh szamurájt, és a vezetőbíró 3 perc 45 másodperc után beszüntette a harcot. Ulberg rendkívüli teljesítményét követően az UFC illetékesei megosztva neki adták Az este legjobb teljesítménye díját is (mondjuk ezek után nem is csoda).