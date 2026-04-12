Ahogy fentebb is írtuk, a világ idei legjobb idejét futotta 200 méteren a mindössze 18 éves ausztrál Gout Gout. A dél-szudáni származású, csodagyerekként emlegetett vágtázó 19,67 másodperccel nyerte meg vasárnap a Sydneyben rendezett országos bajnokságot, ezzel jobb időt ért el, mint a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt ugyanebben a korban.

Usain Bolt rekordját hamarosan átadhatják a múltnak 200 méteren

Usain Bolt rekordja bajban van?

A legendás jamaicai futó 18 évesen még „csak” 19,93-mal ért célba a hosszabbik sprinttávon. „Fontos, hogy ezt az időt ellenőrzött körülmények között értem el, és örülök, hogy megvan a sebességem, és hogy a testem képes ilyen időket futni. Készen állok arra, hogy továbbmenjek” – mondta Gout, aki mögött a második Aidan Murphy is 20 másodpercen belüli időt futott (19,88). Gout 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20,04-gyel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott ausztrál rekordját (20,06).