Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

A világ idei legjobb idejét futotta 200 méteren a mindössze 18 éves ausztrál Gout Gout. Konkrétan gyorsabb most, mint Usain Bolt volt ennyi idősen ezen a távon.

Ahogy fentebb is írtuk, a világ idei legjobb idejét futotta 200 méteren a mindössze 18 éves ausztrál Gout Gout. A dél-szudáni származású, csodagyerekként emlegetett vágtázó 19,67 másodperccel nyerte meg vasárnap a Sydneyben rendezett országos bajnokságot, ezzel jobb időt ért el, mint a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt ugyanebben a korban. 

Usain Bolt rekordját hamarosan átadhatják a múltnak 200 méteren
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Usain Bolt rekordja bajban van?

A legendás jamaicai futó 18 évesen még csak 19,93-mal ért célba a hosszabbik sprinttávon. Fontos, hogy ezt az időt ellenőrzött körülmények között értem el, és örülök, hogy megvan a sebességem, és hogy a testem képes ilyen időket futni. Készen állok arra, hogy továbbmenjek mondta Gout, aki mögött a második Aidan Murphy is 20 másodpercen belüli időt futott (19,88). Gout 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20,04-gyel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott ausztrál rekordját (20,06).

 

