Mint ismert, Gout Gout 19,67 másodperccel nyerte meg vasárnap a Sydneyben rendezett országos bajnokságot, ezzel a dél-szudáni származású csodagyerek jobb időeredményt ért el, mint Usain Bolt ugyanebben a korban.

Usain Bolt tanácsa a feltörekvő sztárnak

A nyolcszoros olimpiai bajnok futó 18 évesen 19,93-mal teljesítette ezt a távot. Érdekesség, hogy a Gout mögött második helyen végző Aidan Murphy is „megdöntötte” Bolt akkori idejét, de az egyértelmű, hogy az ausztrál sztár ideje kiemelkedett a mezőnyből. Gout és Bolt között elkerülhetetlenül párhuzamot vontak, utóbbi ráadásul úgy fogalmazott korábban, hogy „úgy néz ki, mint a fiatalabb én”.

Ebben a fiatal korban az ember könnyen elveszítheti a fókuszt az atlétikáról. Remélhetőleg olyan emberek veszik körül, akik egyengetni tudják az útját, és segítik abban, hogy az atlétikára tudjon koncentrálni”

− mondta a jamaicai futólegenda a rekordjait ostromló tiniről.

Gout esetében nemrégiben erősítették meg, hogy ott lesz a Gyémánt Liga oslói állomásán, ahol 200 méteren a regnáló olimpiai bajnokkal, Letsile Tebogóval is összecsap majd.

„Teljesen más élmény lesz. Emlékszem, a középiskola után a világ tetején éreztem magam, ehhez képest az elején egyetlen futamot sem nyertem meg. Tudom, hogy ez egy szemfelnyitó élmény lesz számára, és remélem, nem keseredik el, ha esetleg nem jönnének úgy a sikerek, hanem még keményebben dolgozna. Az első évben sok tanul az ember, és megérti, mi kell ahhoz, hogy jobb legyen” − tette hozzá Bolt.