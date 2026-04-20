Sós Csaba, az úszó válogatott szövetségi kapitánya úgy érzi, a középdöntők visszahozatala a sportolók érdeke. Ezt pedig maguk az úszók is megértették. Az idei, soproni országos bajnokságon az 50-100-200-as távokon ugyanis háromszor kellett úszni, visszatért a világversenyeken megszokott lebonyolítási forma, középdöntőket is rendeztek.

Döntőre esélyes úszókat visznek

Döntőre esélyes úszókat visznek

A középdöntők visszahozatalával ötnaposra nőtt az idei országos bajnokság, de Sós Csaba szerint nem volt más választásuk.

„Nem tehettünk most már másképp. Elég sokszor megtörtént, tavaly és tavaly előtt is, hogy ebben a lebonyolítási formában csak a legkiválóbb klasszisaink tudnak helytállni. Azok, akiknek erősen kell úszni az előfutamot, vagy a középdöntőből nem jutnak be a döntőbe, ha meg igen, a háromból ott ússzák a leggyengébbet. Nem tartható” – vélekedett a szövetségi kapitány az országos bajnokság végeztével.

Az ob előtt hivatalosan meghatározott Eb-szintekről azt mondta, úgy lőtték be a teljesítéshez szükséges időeredményt, hogy aki teljesíti, döntős eséllyel utazhat a párizsi Eb-re.

„Ez nem hasra ütés szerűen volt. Az idő, amit meg kell úszni, az a tavalyi világbajnokság után, a világranglistán a legjobb nyolcadik európai, nemzetenként kettőt figyelembe véve” – ecsetelte Sós.

Korábban évtizedekig így volt a magyar úszósportban. Azokat visszük ki, akiknek reális döntőbe jutási esélyeik vannak. Emellett egy-két fiatal kaphat bizalmat.”

A kapitány elmondta, látott biztató eredményeket: Milák Kristóf, Németh Nándor, Sárkány Zalán vagy Jackl Vivien, vagy a fiatal Petróczki Zsombor, aki két évtizede nem látott mellúszó tehetség.

„Ezek a biztató eredmények. Akik nem úszták meg a szintet, azoknak van még rá három-négy hónapjuk. Gyerünk, tessék megmutatni!” – mondta Sós Csaba.