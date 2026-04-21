A háromszoros Európa-bajnok, kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik helyezett Verrasztó Dávid részt vett a soproni országos bajnokságon, a 37 éves klasszis a Jövő SC 4×100 méteres mix vegyesváltójával szerzett bronzérmet, de nem csak váltóban, hanem egyéniben is indult.

Verrasztó Dávid 37 évesen is komolyan veszi az úszást

Verrasztó Dávid példát mutat a fiataloknak

Idejövök, kicsit megalázom magam, de azért jobb, mintha a lelátón ülnék. Nem állítom, hogy mindig jól érzem magam a vízben,

a kétszáz méter vége már nagyon fáj, de azért vagyok itt, hogy segítsek” – vallja Verrasztó Dávid, aki az úszástól nem vonult vissza, de már csak a saját kedvére csinálja. Emellett édesapja, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes Verrasztó Zoltán utánpótlás-nevelő klubját, a Jövő SC-t is segíti. „Apa hetvenéves, de napi öt-hat órát az uszodában tölt. Ahelyett, hogy otthon ülne, ő még mindig próbál tenni a magyar úszásért, ami fogalmazzunk úgy, hogy nagyon ritka” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek adott interjújában a kiváló sportember.

Élményszámba megy, ha valaki még 37 évesen is úszik, ám Verrasztó szerint a fiatalok jól viszonyulnak hozzá.

Jólesik, hogy tudnak kérdezni tőlem, és nem úgy néznek rám, „na mit keres itt ez az öreg róka”.

Nem mondom, hogy üde színfolt vagyok, de lehet, hogy valakinek segít, ha találkozik velem egyszer-kétszer, vagy mellettem úszik. Legalábbis ebben reménykedem” – tette hozzá.

Verrasztó Dávid szívesen segíti a fiatalokat

Verrasztó Dávid nem engedi el az úszást

Saját bevallása szerint Verrasztó egyáltalán nem a pénzért csinálja az úszást, de még mindig jól érzi magát ebben a közegben.

Nem azért csinálom, hogy jó időt ússzak vagy hogy nyerjek. Pláne nem a pénzért, mert nem ebből élek. Ez nekem nem kötelesség, nem biznisz, hanem az életem.

Az egész családom ide köt, és bár sok háborúnk is volt itt, mi az uszodában vagyunk otthon. Én tényleg szeretek úszni. Húsz éve is ezt mondtam. Volt, aki komolyan vette, volt, aki nem” – árulta el, majd hozzátette, a tapasztalatával tudna segíteni, ha lenne rá igény.

„Ha szigorúan megnézzük, hogy öt-hat éve hol tartott a magyar úszás, akkor most nem olyan jó a helyzet. Van sok fiatal, akik ügyesek, és remélem, hogy el tudnak jutni arra a szintre, ahol mi voltunk, de közülük sokan Amerikában úsznak, és a magyar bázis kezd kikopni, amit mi, öregek szomorúan nézünk. Az szerintem minden öregnek fájó, hogy húsz évig itt voltunk, és igazából nem nagyon kérdeznek meg minket, hogy mit tehetnénk a magyar úszásért, vagy szeretnénk-e egyáltalán tenni” – zárta mondandóját Verrasztó.