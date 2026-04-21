A Nemzetközi Szabadtüdős Búvár Szövetség (AIDA) által a Fülöp-szigeteken, Mabininél rendezett versenyen elért világrekord után a 37 éves sportoló elárulta, az erős áramlat még százméteres mélységben is komoly gondot okozott.

Érmek, világrekord, bajnoki címek – ahol Törőcsik Zsófia elindul, ott magyar sikert ünnepelhetünk

Világrekord extrém körülmények között

Nem elég, hogy százöt méterről fel kell jönnöd, az áramlat ellen is dolgozol

– mondta sajtócsapatának. Kiemelte, hogy az első 30–40 méteren, a felszínhez közel a szél miatt volt erős az áramlat, aztán a nyugodtabb szakasz után 70–80 métertől megint erősödött, ráadásul ellenkező irányból.

„Az órámon a megfelelő funkció sem kapcsolt be, pedig automatikusan el kellett volna indulnia, így gyakorlatilag vakon merültem, de végig nyugodt maradtam” – tette hozzá.

Törőcsik a világcsúcsot az úgynevezett free immersion versenyszámban érte el, amelyben a búvár kötélen húzza le magát a mélységbe, illetve vissza a felszínre.

Ólomsúllyal ment le 105 méterre

„Volt rajtam ólomsúly is, összesen körülbelül két kiló a derekamon és a nyakamon. Így gyorsabban leértem, de ezt ugyanúgy vissza is kellett hozni. Fáj a vállam, a hátam, az elmúlt hetek kisebb izomhúzódásai most visszajöttek a kimerültség hatására” – fogalmazott nem sokkal a 3 perc 45 másodperces merülést követően.

A hétfői volt az első mélységi világrekordja, összességében pedig a második, mivel tavaly a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában első nőként teljesített 300 métert a víz alatt.

Még nincs vége a versenynek

„Mindenképpen folytatom itt a versenyzést, még két számban szeretnék indulni, az egyik biztosan a kétuszonyos lesz” – mondta a magyar versenyző.

A medencés búvár-világbajnokságnak Budapest ad otthont május 31-től június 6-ig – emlékeztetett az MTI.

