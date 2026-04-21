A Tatabánya 26 éves klasszisa hétfőn a georgiai Sulkhan Buidze és az ukrán Mihajlo Visniveckij legyőzésével jutott elődöntőbe, ott pedig az azeri Beka Kandelakit is felülmúlta. A keddi fináléban aztán Vitek Dáriusznak nem volt esélye a kiválóan pörgető Kayaalp ellen, aki rekordot jelentő 13. Eb-címét gyűjtötte be.

Ezüstérmet nyert Vitek Dárius

A 26 éves magyar klasszis már 2022-ben letette névjegyét a felnőttek között, amikor bronzot nyert a budapesti kontinensviadalon, azt követően azonban hosszú évekig adós maradt a jó eredménnyel. A tavalyi Eb-n aztán megvillant és ismét harmadik lett, majd az őszi világbajnokságon még nagyobb dobást bemutatva a dobogó második fokára állhatott fel. Vitek jó sorozata Tiranában sem szakadt meg, hétfőn ugyanis a georgiai Sulkhan Buidze, majd az ukrán Mihajlo Visniveckij legyőzésével elődöntőbe jutott, ott pedig az azeri Beka Kandelakit is felülmúlta és ezzel biztossá tette, hogy Albániát sem hagyja el érem nélkül.

A keddi fináléban nem más várt rá, mint az ötszörös világbajnok Kayaalp, aki doppingeltiltásából azzal a céllal tért idén vissza, hogy megszerezze karrierje 13. Eb-aranyát és ezzel az oroszok legendás alakját, Alekszandr Karelint maga mögé utasítva egyedül vezesse az örökranglistát. A török az elmúlt másfél évtizedben a nehézsúly egyik nagy klasszisa volt, eredményei és tudása megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor hétfői tiranai szereplésével kevés új rajongót szerzett magának, mivel kifejezetten sportszerűtlenül viselkedett a szőnyegen szinte egész nap. Előbb a negyeddöntőben sérülést mímelt, majd az elődöntőben gyakorlatilag kiprovokálta a fehérorosz Pavel Hlincsuk leléptetését, akit kétszer durván nyakon csapott, mire ellenfele arcon vágta, a törlesztés pedig kizárást eredményezett.

A keddi esti program előtt Lőrincz Viktor szövetségi kapitány az MTI kérdésére elárulta, hogy tisztában vannak Kayaalp eddigi produkciójával, ám abban gyakorlatilag mindenki biztos lehet, hogy Viteket nem fogja tudni kihozni a sodrából, és hiszi, hogy a magyar nehézsúlyú képes lesz elrontani az ünnepelni vágyó törökök estéjét.