A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló wimbledoni Grand Slam-viadalt is kihagyja Carlos Alcaraz, a spanyolok korábbi világelső teniszezője. Carlos Alcaraz a közösségi oldalán tudatta, hogy egyelőre nincs versenyzésre kész állapotban.

Az All England Clubban 2023-ban és 2024-ben is győztes Carlos Alcaraz kedden a közösségi oldalán jelentette be, csuklósérülését követően ugyan jól halad a felépülése, de egyelőre nincs százszázalékos állapotban, ezért nem vesz részt az év harmadik Grand Slam-tornáján.

Carlos Alcaraz nem indul a wimbledoni tenisztornán
Fotó: AFP/Javier Soriano

​Carlos Alcaraz kihagyja a wimbledoni tenisztornát

A 23 éves Alcaraz legutóbb április közepén Barcelonában játszott, ott a nyolcaddöntőben visszalépett a cseh Tomas Machac elleni összecsapástól, s nem sokkal azelőtt vesztette el a világelsőséget az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

A felépülésem jól halad, és már sokkal jobban érzem magam, de sajnos még nem állok készen a versenyzésre, ezért vissza kell lépnem a londoni és a wimbledoni füves pályás tornáktól. Mindkét torna igazán különleges számomra, és nagyon fogom hiányolni őket. Tovább dolgozunk azon, hogy minél hamarabb visszatérhessek” 

– írta Carlos Alcaraz az Instagram-oldalán

