Alexa Learyt a közelmúltban átsorolták az S9-es kategóriából az S10-esbe, amely azoknak a sportolóknak szól, akik enyhébb fogyatékossággal versenyeznek.

Elvették Alexa Leary (jobbra) álmait

Fotó: IAN RICE / AFP

Miért vették el Alexa Leary álmait?

Ez önmagában még nem jelentett volna problémát, a

Nemzetközösségi Játékok programjában azonban az S10-es úszók számára sprintszámban csak a 200 méteres vegyesúszás szerepel – ebben pedig Leary nem indul.

A döntés különösen fájó annak fényében, hogy az egykori triatlonos története valóságos csodaként járta be Ausztráliát. A sportoló 2021 júliusában, a Sunshine Coast térségében szenvedett súlyos balesetet edzés közben: kerékpárjáról mintegy 70 km/órás sebességnél esett le. Olyan súlyos traumás agysérülést szenvedett, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol életmentő kezelésre szorult.

A baleset következményei máig meghatározzák a mindennapjait. Leary korábban őszintén beszélt arról, milyen nehéz együtt élni az úgynevezett „láthatatlan fogyatékossággal”.

Az agyi kapcsolataim teljesen összetörtek. Néha úgy ébredek fel, hogy nem tudom, hol vagyok” – mondta a sportoló. „Az agysérüléssel együtt élni minden egyes nap rendkívül nehéz.”

Leary 111 napot töltött kórházban, majd további három hónapon át rehabilitációra járt. Ahelyett azonban, hogy feladta volna sportolói álmait, új célt tűzött ki maga elé: paralimpikon akart lenni.

A történet innen már szinte filmbe illő. A 2024-es párizsi paralimpián két arany- és egy ezüstérmet szerzett az ausztrál csapat tagjaként, emellett a világbajnokságokon is három aranyérmet nyert a balesete óta.

Bár Leary nem lehet ott a skóciai Nemzetközösségi Játékokon, Ausztrália így is erős paraúszó-csapattal készül az eseményre. A keret legismertebb nevei között szerepel Tim Hodge és Col Pearse, akik korábban már aranyérmet nyertek a játékokon, valamint a rutinos Lakeisha Patterson is, aki pályafutása során negyedszer indulhat a rangos multisporteseményen.