Arina Szabalenka −aki éppen ma, május 5-én ünnepelte 28. születésnapját − szerint a teniszezőknek mihamarabb bojkottot kellene hirdetniük, mivel közel sem keresnek annyit a Grand Slam-tornákból, mint kellene. Vele értett egyet a szintén világelső Jannik Sinner is, de több kiemelt játékos is csalódottan nyilatkozott a Roland Garros pénzdíjazásáról.

Arina Szabalenka szerint szükséges lesz a bojkott

Arina Szabalenka kiakadt a római torna előtt

„Nélkülünk nem lenne verseny, és nem lenne ilyen szórakozás sem. Úgy érzem, mindenképpen megérdemelnénk, hogy nagyobb részesedést kapjunk” – idézte a BBC Szabalenkát a római tenisztorna helyszínén.

Úgy hiszem, ez az egyetlen módja annak, hogy kiálljunk a jogainkért. Elkerülhetetlen lesz a bojkott.”

A BBC szerint a legnagyobb problémát kiváltó Roland Garros bevételei közel tíz százalékkal nőttek tavalyhoz képest, viszont a játékosok ezt meg sem érezték. Wimbledon még nem jelentette be a díjazását, míg a tavalyi US Open és az Australian Open szintén növekedett.

A játékosok ezeken kívül például hatékonyabb képviseletet és jobb egészségügyi lehetőségeket is szeretnének a négy Grand Slam-tornán. Az idei francia nyílt bajnokságot május 24. és június 7. között rendezik meg. A férfi és női egyes bajnokai 2,8 millió, a férfi és női párosban elsők 600 ezer, a vegyes páros győztesei pedig 122 ezer eurót kapnak.

A franciaországi esemény összdíjazása az idei emelés dacára elmarad a másik három Grand Slam-verseny − az ausztrál nyílt bajnokság, Wimbledon és a New York-i US Open − nyereményalapjától.