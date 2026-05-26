Óriási botrány robbant ki Olekszandr Uszik és Rico Verhoeven hétvégi bokszrangadója után. A nehézsúly szupersztárja csak a 11. menetben tudta megállítani a holland kick-box-legendát, akivel szemben sokak szerint igazságalanság történt. A két klasszis bunyós bokszmeccse után forrnak az indulatok, Verhoeven óvást nyújtott be, a szakértők gyakorlatilag csalást kiáltottak.

A festői környezetben, a gízai piramisoknál és a Nagy Szfinx előtt megrendezett kairói összecsapás nagy esélyesének a nehézsúly királya, Olekszandr Uszik számított. Az ukrán bokszolónak azonban nem volt könnyű dolga, az elsősorban kick-boxosként világhírnevet szerzett Rico Verhoeven alaposan megizzasztotta a ringben.

Olekszandr Uszik és Rico Verhoeven bokszmeccse botrányos döntéssel ért véget
Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Mi történt az Uszik-Verhoeven bokszmeccsen?

A holland harcos agresszíven kezdett, több menetben is meglepte Uszikot, és a pontozólapokon is előnyben lehetett. Az egyik hivatalos pontozónál valóban Verhoeven vezetett, míg a másik kettő döntetlenre hozta ki a mérkőzést a később bekövetkezett drámai fordulat előtt. Uszik végül a 11. menetben, egy lenyűgöző bal felütéssel kényszerítette földre Verhoevent, majd az újraindítás után megrohamozta ellenfelét, de a bíró, Mark Lyson egy másodperccel a menet vége előtt leállította a mérkőzést.

Verhoeven a meccs után csalódottan nyilatkozott, úgy érezte, a bírónak nem kellett volna leléptetnie őt, mivel felépült volna az utolsó menetre. A szigorú döntés nem csak a vesztest taglózta le, hanem szélesebb körökben is felháborodást váltott ki. 

Tom Aspinall UFC-bajnok egyenesen „rablásnak” nevezte a történteket, 

míg számos szakértő szerint Verhoeven megérdemelte volna a lehetőséget a folytatásra, vagy legalább azt, hogy a pontozók döntsenek. Turki Alalshikh, a gála egyik legfontosabb szervezője szintén úgy nyilatkozott, hogy a holland bunyós előnyben volt a leállítás pillanatában.

GIZA, EGYPT - MAY 24: Professional heavyweight boxing champion Oleksandr Usyk (white) competes against kickboxing champion Rico Verhoeven (black) during the World Boxing Council (WBC) heavyweight bout held as part of the 'Glory in Giza' event in the Giza Pyramids area in Giza, Egypt, on May 24, 2026.
Rico Verhoeven leléptetése óriási felháborodást váltott ki
Fotó: FAREED KOTB / ANADOLU

Forrnak az indulatok, Verhoeven óvást nyújtott be

A vesztes fél a történtek után hivatalos óvást nyújtott be. Verhoeven és csapata szerint a játékvezető a gongszó után állította le a mérkőzést, ami szabályértelmezési kérdéseket vet fel. „Szólt a gong, majd utána leállították a meccset, ez most mi? Már a pihenőidőm jött. A számolás rendben volt, de utána hallottam a kopogást, úgy voltam vele, hogy gyerünk, mozgás, kezek fel, védekezni, ezt csináltam. 

Mikor a bíró közbelépett nem voltam megfogva. Néztem rá, és kérdeztem, hogy miért állítja le? Most megnézve viszont már megszólalt a gong. Hallania kellett volna. 

Mindenki követhet el hibákat. A bírónak el kellett volna ismernie, hogy hibázott, és no contest vagy jöhetnek a pontozólapok, és azokon vezettem” – dühöngött Verhoeven.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a holland harcos edzője, Peter Fury állítása szerint a mérkőzésvezető később elismerte: nem hallotta a gongot a kritikus pillanatban. A bíró ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy elsősorban a bokszoló biztonságát tartotta szem előtt, ezért léptette le.

Jöhet a visszavágó?

A szakértők többsége szerint rendkívül kicsi az esély arra, hogy az óvás miatt az eredményt utólag megváltoztassák, ugyanakkor a kialakult helyzet szinte kikényszeríti a visszavágót. Turki Alalshikh már jelezte, hogy szívesen látná újra egymással szemben a két harcost, és a közvélemény is egy második mérkőzést követel, amelyre Verhoeven is kifejezetten nyitott.

A folytatás tehát akár még nagyobb érdeklődést hozhat. 

Verhoeven bebizonyította, hogy a kick-box világából érkezve is képes megszorongatni a korszak egyik legjobb ökölvívóját, 

Uszik pedig karrierje egyik legnehezebb estéjén van túl. Ha valóban sor kerül a visszavágóra, az minden bizonnyal a következő évek egyik legjobban várt bokszmeccse lehet.

