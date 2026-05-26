A festői környezetben, a gízai piramisoknál és a Nagy Szfinx előtt megrendezett kairói összecsapás nagy esélyesének a nehézsúly királya, Olekszandr Uszik számított. Az ukrán bokszolónak azonban nem volt könnyű dolga, az elsősorban kick-boxosként világhírnevet szerzett Rico Verhoeven alaposan megizzasztotta a ringben.
Mi történt az Uszik-Verhoeven bokszmeccsen?
A holland harcos agresszíven kezdett, több menetben is meglepte Uszikot, és a pontozólapokon is előnyben lehetett. Az egyik hivatalos pontozónál valóban Verhoeven vezetett, míg a másik kettő döntetlenre hozta ki a mérkőzést a később bekövetkezett drámai fordulat előtt. Uszik végül a 11. menetben, egy lenyűgöző bal felütéssel kényszerítette földre Verhoevent, majd az újraindítás után megrohamozta ellenfelét, de a bíró, Mark Lyson egy másodperccel a menet vége előtt leállította a mérkőzést.
Verhoeven a meccs után csalódottan nyilatkozott, úgy érezte, a bírónak nem kellett volna leléptetnie őt, mivel felépült volna az utolsó menetre. A szigorú döntés nem csak a vesztest taglózta le, hanem szélesebb körökben is felháborodást váltott ki.
Tom Aspinall UFC-bajnok egyenesen „rablásnak” nevezte a történteket,
míg számos szakértő szerint Verhoeven megérdemelte volna a lehetőséget a folytatásra, vagy legalább azt, hogy a pontozók döntsenek. Turki Alalshikh, a gála egyik legfontosabb szervezője szintén úgy nyilatkozott, hogy a holland bunyós előnyben volt a leállítás pillanatában.
Forrnak az indulatok, Verhoeven óvást nyújtott be
A vesztes fél a történtek után hivatalos óvást nyújtott be. Verhoeven és csapata szerint a játékvezető a gongszó után állította le a mérkőzést, ami szabályértelmezési kérdéseket vet fel. „Szólt a gong, majd utána leállították a meccset, ez most mi? Már a pihenőidőm jött. A számolás rendben volt, de utána hallottam a kopogást, úgy voltam vele, hogy gyerünk, mozgás, kezek fel, védekezni, ezt csináltam.
Mikor a bíró közbelépett nem voltam megfogva. Néztem rá, és kérdeztem, hogy miért állítja le? Most megnézve viszont már megszólalt a gong. Hallania kellett volna.
Mindenki követhet el hibákat. A bírónak el kellett volna ismernie, hogy hibázott, és no contest vagy jöhetnek a pontozólapok, és azokon vezettem” – dühöngött Verhoeven.
Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a holland harcos edzője, Peter Fury állítása szerint a mérkőzésvezető később elismerte: nem hallotta a gongot a kritikus pillanatban. A bíró ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy elsősorban a bokszoló biztonságát tartotta szem előtt, ezért léptette le.
Jöhet a visszavágó?
A szakértők többsége szerint rendkívül kicsi az esély arra, hogy az óvás miatt az eredményt utólag megváltoztassák, ugyanakkor a kialakult helyzet szinte kikényszeríti a visszavágót. Turki Alalshikh már jelezte, hogy szívesen látná újra egymással szemben a két harcost, és a közvélemény is egy második mérkőzést követel, amelyre Verhoeven is kifejezetten nyitott.
A folytatás tehát akár még nagyobb érdeklődést hozhat.
Verhoeven bebizonyította, hogy a kick-box világából érkezve is képes megszorongatni a korszak egyik legjobb ökölvívóját,
Uszik pedig karrierje egyik legnehezebb estéjén van túl. Ha valóban sor kerül a visszavágóra, az minden bizonnyal a következő évek egyik legjobban várt bokszmeccse lehet.
- Kapcsolódó cikkek