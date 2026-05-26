A festői környezetben, a gízai piramisoknál és a Nagy Szfinx előtt megrendezett kairói összecsapás nagy esélyesének a nehézsúly királya, Olekszandr Uszik számított. Az ukrán bokszolónak azonban nem volt könnyű dolga, az elsősorban kick-boxosként világhírnevet szerzett Rico Verhoeven alaposan megizzasztotta a ringben.

Olekszandr Uszik és Rico Verhoeven bokszmeccse botrányos döntéssel ért véget

Mi történt az Uszik-Verhoeven bokszmeccsen?

A holland harcos agresszíven kezdett, több menetben is meglepte Uszikot, és a pontozólapokon is előnyben lehetett. Az egyik hivatalos pontozónál valóban Verhoeven vezetett, míg a másik kettő döntetlenre hozta ki a mérkőzést a később bekövetkezett drámai fordulat előtt. Uszik végül a 11. menetben, egy lenyűgöző bal felütéssel kényszerítette földre Verhoevent, majd az újraindítás után megrohamozta ellenfelét, de a bíró, Mark Lyson egy másodperccel a menet vége előtt leállította a mérkőzést.

Verhoeven a meccs után csalódottan nyilatkozott, úgy érezte, a bírónak nem kellett volna leléptetnie őt, mivel felépült volna az utolsó menetre. A szigorú döntés nem csak a vesztest taglózta le, hanem szélesebb körökben is felháborodást váltott ki.

Tom Aspinall UFC-bajnok egyenesen „rablásnak” nevezte a történteket,

míg számos szakértő szerint Verhoeven megérdemelte volna a lehetőséget a folytatásra, vagy legalább azt, hogy a pontozók döntsenek. Turki Alalshikh, a gála egyik legfontosabb szervezője szintén úgy nyilatkozott, hogy a holland bunyós előnyben volt a leállítás pillanatában.

Rico Verhoeven leléptetése óriási felháborodást váltott ki

Forrnak az indulatok, Verhoeven óvást nyújtott be

A vesztes fél a történtek után hivatalos óvást nyújtott be. Verhoeven és csapata szerint a játékvezető a gongszó után állította le a mérkőzést, ami szabályértelmezési kérdéseket vet fel. „Szólt a gong, majd utána leállították a meccset, ez most mi? Már a pihenőidőm jött. A számolás rendben volt, de utána hallottam a kopogást, úgy voltam vele, hogy gyerünk, mozgás, kezek fel, védekezni, ezt csináltam.

Mikor a bíró közbelépett nem voltam megfogva. Néztem rá, és kérdeztem, hogy miért állítja le? Most megnézve viszont már megszólalt a gong. Hallania kellett volna.

Mindenki követhet el hibákat. A bírónak el kellett volna ismernie, hogy hibázott, és no contest vagy jöhetnek a pontozólapok, és azokon vezettem” – dühöngött Verhoeven.