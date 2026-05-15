Jövő vasárnap kezdődik a 2026-os év második Grand Slam-tornája, a Roland Garros. Mint kiderült, a magyarok közül két férfi és három női versenyző szerepelhet párosban, az egyik duó pedig különösen érdekesnek ígérkezik. Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech partnereként nevezett, Stollár Fanny párja az amerikai Asia Muhammed lesz, míg Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikova párjaként látható a nevezési listán.

Olekszandra Olijnyikova nem volt hajlandó kezet fogni Bondár Annával

Háborús indokkal alázták meg Bondár Annát

Mint ismert, Olekszandra Olijnyikova korábban azzal került be a hírekbe, hogy a kolozsvári fedett kemény pályás tenisztornán Bondár Anna legyőzése után nem fogott kezet magyar ellenfelével. Akkor azzal indokolta, hogy Bondár, bár békét támogatja az orosz-ukrán háborúban, mégis pályára lépett egy meghívásos oroszországi viadalon.

Fontos volt számomra, hogy megmutassam a küzdelmet, és tudom, hogy csodálatos érzéseket szereztem az ukrán embereknek, az ukrán barátaimnak. A barátaimnak, akik jelenleg a seregben szolgálnak és harcolnak. Tudom, hogy ők büszkék rám. És ez nagyon fontos”

− idézte a Magyar Nemzet Olijnyikovát, akit áprilisban megint összehozott Bondárral az élet, a kézfogás pedig ezúttal is elmaradt.

Bondár Anna áprilisban vágott vissza

Olijnyikova természetesen ott lesz a francia salakpályás teniszbajnokságon, amely során Udvardy Panna csapattársa lesz, ez pedig egy újabb pikáns történetet ad a május 24-én kezdődő eseménynek.