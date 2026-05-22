Bretz Gyula 1940-ben született, gyermekkorában kezdett el vívni, majd testvére hatására megismerkedett az öttusával, amelynek legendás alakja lett Magyarországon. A szomorú hírt először a Blikk szúrta ki, amely hozzátette, hogy az elhunyt sportvezetőt hét unokája gyászolja.

Bretz Gyula (képen balra) a Hall of Fame testületbe is bekerült

Meghalt Bretz Gyula

A legendás sortvezető a Budapest Honvédban kezdett öttusázni, értettségi után pedig sikeresen felvételizett a Műegyetem építészmérnöki karára. Ezért igazolt át a MAFC-hoz, amelynél tíz évet húzott le, s három bajnoki cím lett a vége. 1961-től kezdődően négy évig szerepelt a válogatott keretében, sőt a tokiói olimpia előversenyén is elindult, ám az ötkarikás játékokra egyszer sem jutott el.

Egyetem után visszavonult az aktív öttusától, de nem szakadt el tőle, hiszen az UVATERV vezérigazgatójaként évtizedeken át segítette a magyar öttusasportot. Ami a vívást illeti, azt a munka mellett sem hagyta abba, még évekig versenyzett. Öttusában tagja volt a nemzetközi szövetség pénzügyi bizottságának, majd az úgynevezett Hall of Fame testületének is, 2016-ban pedig,

76 éves korában a Magyar Öttusa Szövetség elnöke lett. Ezt a tisztséget 2021-ig töltötte be, mielőtt lemondott.