Az egykor hősként ünnepelt, a küzdősportok világában hatalmas úttörőnek tartott Conor McGregor az MMA történetének egyik leghíresebb harcosa két vereség után szeretne visszatérni az oktagonba. Legutóbb több mint hat éve nyert mérkőzést, 2020 januárjában az első menetben TKO-zta az akkor már bőven a veteránkategóriába eső Donald Cerrone-t. Egykor két súlycsoportos világbajnok volt a lassan 38 éves sztár, akit a sok pénz, a hírnév rossz irányba sodort, egyik balhéja után olvashattunk a másikról az állítólagos drogproblémái mellett. Most mégis úgy néz ki, 2021 nyara után 2026 nyarán visszatér az UFC-be a sportoló.

Conor McGregor visszatér az UFC-be

Fotó: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Conor McGregor visszatér!

Éppen akkor, amikor „The Predator” a Ronda Rousey–Gina Carano mérkőzésen a ringbe vonult, Dana White, az UFC első embere élőben jelentkezett az Instagramon, és bejelentette a nagy hírt: a Conor McGregor–Max Holloway 2 mérkőzés lesz az UFC 329 főmérkőzése a Las Vegas-i Nemzetközi Harcművészeti Héten. „Benoit St Denis és Paddy Pimblett mérkőzése július 11-én lesz, az International Fight Week keretében” – mondta élőben. „És a főmérkőzés: Max Holloway és Conor McGregor.”

Ahogy várható volt, a bejelentés szinte azonnal virálissá vált az interneten, de nem csak a szereplők nevei miatt, hanem az időzítésnek is köszönhetően. A rajongók azonnal észrevették, hogy Dana White élő közvetítése szinte pontosan akkor kezdődött, amikor Francis Ngannou éppen a ketrec felé tartott a Netflix első MMA-eseményén, ezt később a gálát szervező Jake Paul is kommentálta, érdemes a lenti videót megnézni.

Holloway és McGregor első meccsén az ír sztár nyert pontozással 3x5 perc bunyó után (mondjuk ennek már lassan 13 éve).