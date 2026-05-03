Még tavaly november végén számoltunk be arról az Origón, hogy ritkán látható világbajnoki címmérkőzést rendeztek. A WBC félnehézsúlyú világbajnoki övéért kiírt rijádi meccsen az amerikai David Benavidez 7 menet alatt nem csak legyőzte, elverte, de valósággal porig alázta a brit Anthony Yarde-ot. Nos, május elején ismét ringbe szállt napjaink egyik legjobbja és ezúttal sem okozott csalódást.

David Benavidez (bal oldalon) elképesztő formában bokszolt

Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Benavidez oktatott a ringben

A profiboksz.hu számolt be arról, hogy a Las Vegasban megrendezett ütközetre a mexikói Ramirez érkezett címvédőként, és a korábbi nagyközép-, majd félnehézsúlyú Benavidez volt az, aki súlycsoport váltást követően – papíron egyébként esélyesebbként – futott neki kihívói pozícióból a csatának. Az már az első pillanatokban látszott, hogy a fizikai előny Benavidez javára billenti a mérleg nyelvét, ő pedig rövid tapogatózást követően el is indította az általa vezetett úthengert.

Ramirez már a nyitó menet végén megérezhette amerikai riválisa erejét, és ettől fogva Benavidez módszeresen bontotta le a világelsőt. Ramirez a 4. menetben fogott először padlót (úgy tűnt, eltörhetett az orra is), majd a 6. felvonásban újra féltédre került az ekkor már igen rossz állapotban lévő, bedagadt szemű címvédő, aki jelezte is a rászámoló vezetőbírónak, hogy nem tudja folytatni (KO). Az immár harmadik súlycsoportjában is világbajnoki címet szerző, és igen meggyőző, egyben brutális teljesítmény leadó, továbbra is veretlen Benavidez egyik leendő, jövőbeni riválisa a félnehézsúlyú világbajnok Dmitrii Bivol lehet.