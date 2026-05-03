Teljes megsemmisítés. Ezzel a két szóval indítja a beszámolóját az egyik nagy nemzetközi szakportál, a Bad Left Hook a szombat éjszakai Gilberto Ramirez vs. David Benavidez WBA, WBO cirkálósúlyú világbajnoki mérkőzésről, amely utóbbi öklöző győzelmével ért véget.

Még tavaly november végén számoltunk be arról az Origón, hogy ritkán látható világbajnoki címmérkőzést rendeztek. A WBC félnehézsúlyú világbajnoki övéért kiírt rijádi meccsen az amerikai David Benavidez 7 menet alatt nem csak legyőzte, elverte, de valósággal porig alázta a brit Anthony Yarde-ot. Nos, május elején ismét ringbe szállt napjaink egyik legjobbja és ezúttal sem okozott csalódást.

David Benavidez (bal oldalon) elképesztő formában bokszolt
Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Benavidez oktatott a ringben

A profiboksz.hu számolt be arról, hogy a Las Vegasban megrendezett ütközetre a mexikói Ramirez érkezett címvédőként, és a korábbi nagyközép-, majd félnehézsúlyú Benavidez volt az, aki súlycsoport váltást követően – papíron egyébként esélyesebbként – futott neki kihívói pozícióból a csatának. Az már az első pillanatokban látszott, hogy a fizikai előny Benavidez javára billenti a mérleg nyelvét, ő pedig rövid tapogatózást követően el is indította az általa vezetett úthengert. 

Ramirez már a nyitó menet végén megérezhette amerikai riválisa erejét, és ettől fogva Benavidez módszeresen bontotta le a világelsőt. Ramirez a 4. menetben fogott először padlót (úgy tűnt, eltörhetett az orra is), majd a 6. felvonásban újra féltédre került az ekkor már igen rossz állapotban lévő, bedagadt szemű címvédő, aki jelezte is a rászámoló vezetőbírónak, hogy nem tudja folytatni (KO). Az immár harmadik súlycsoportjában is világbajnoki címet szerző, és igen meggyőző, egyben brutális teljesítmény leadó, továbbra is veretlen Benavidez egyik leendő, jövőbeni riválisa a félnehézsúlyú világbajnok Dmitrii Bivol lehet.

 

