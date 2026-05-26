A kemény stílusáról és emlékezetes mérkőzéseiről ismert bokszoló, Derek Chisora szerint a több mint húsz évnyi ringharc súlyos nyomokat hagyott a testén, így a droghoz kellett nyúlnia.

Droggal kezeli magát a világsztár bokszoló, Derek Chisora

Miért nyúlt a droghoz Derek Chisora?

Elmondása alapján ma már szinte

folyamatos fájdalmakkal küzd, a térdeitől egészen a kezéig. Chisora pályafutása során 50 profi mérkőzést vívott, világbajnoki címmeccsekig jutott, és a brit boksz egyik legkeményebb figurájaként vált ismertté. Szerinte azonban a sportág valódi ára csak később mutatkozik meg.

„Az emberek a meccseket, a kiütéseket és a show-t látják. Azt már nem, mi történik utána – amikor a tested éveken át cipeli a sérüléseket, a felépülést és a mindennapos fájdalmat” – fogalmazott.

Hozzátette: fiatalabb korban a szervezet sokkal gyorsabban regenerálódik, ám negyvenes éveire a két évtizednyi bokszolás következményei már rendszeresen jelentkeznek nála.

A bokszoló most egy új kezdeményezés, a WarOnPain elindításával is reflektorfénybe helyezte a témát. A platform célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a brit betegeknek, akik hosszú távú fájdalmakkal élnek, és szeretnének jobban eligazodni az Egyesült Királyság legális orvosi kannabisz-rendszerében.

Chisora hangsúlyozta, hogy esetében nem rekreációs droghasználatról van szó, hanem szigorúan ellenőrzött, orvos által felügyelt terápiáról.

Ez nem a szabadidős kannabiszról szól. Hanem arról, hogy az emberek biztonságos, szabályozott körülmények között férjenek hozzá megfelelő orvosi kezeléshez”

– mondta.

A sportoló saját elmondása szerint orvosi konzultáción vett részt a platformon keresztül, majd egy szabályozott online gyógyszertárból kapta meg receptre a készítményt. Kezelése során egy speciális szakember által előírt, szárított kannabiszvirág-készítményt használ, amelyet úgynevezett száraznövény-vaporizátor segítségével alkalmaz.

Chisora úgy véli, még mindig sok a félreértés a szabályozással kapcsolatban.

„Túl sokan nem tudják, hogy az orvosi kannabisz legális az Egyesült Királyságban, amennyiben azt szakorvos írja fel” – hangsúlyozta.