Rendkívüli

Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

Erre nem sokan számítottak. A brit ökölvívás egyik legismertebb alakja, a 42 éves Derek Chisora őszintén beszélt arról, hogy drogot, egészen pontosan receptre felírt orvosi kannabiszt használ a hosszú bokszkarrierje során felhalmozódott krónikus fájdalmak enyhítésére.

A kemény stílusáról és emlékezetes mérkőzéseiről ismert bokszoló, Derek Chisora szerint a több mint húsz évnyi ringharc súlyos nyomokat hagyott a testén, így a droghoz kellett nyúlnia.

Droggal kezeli magát a világsztár bokszoló, Derek Chisora
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Miért nyúlt a droghoz Derek Chisora?

Elmondása alapján ma már szinte

 folyamatos fájdalmakkal küzd, a térdeitől egészen a kezéig. Chisora pályafutása során 50 profi mérkőzést vívott, világbajnoki címmeccsekig jutott, és a brit boksz egyik legkeményebb figurájaként vált ismertté. Szerinte azonban a sportág valódi ára csak később mutatkozik meg.

„Az emberek a meccseket, a kiütéseket és a show-t látják. Azt már nem, mi történik utána – amikor a tested éveken át cipeli a sérüléseket, a felépülést és a mindennapos fájdalmat” – fogalmazott.

Hozzátette: fiatalabb korban a szervezet sokkal gyorsabban regenerálódik, ám negyvenes éveire a két évtizednyi bokszolás következményei már rendszeresen jelentkeznek nála.

A bokszoló most egy új kezdeményezés, a WarOnPain elindításával is reflektorfénybe helyezte a témát. A platform célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a brit betegeknek, akik hosszú távú fájdalmakkal élnek, és szeretnének jobban eligazodni az Egyesült Királyság legális orvosi kannabisz-rendszerében.

Chisora hangsúlyozta, hogy esetében nem rekreációs droghasználatról van szó, hanem szigorúan ellenőrzött, orvos által felügyelt terápiáról.

Ez nem a szabadidős kannabiszról szól. Hanem arról, hogy az emberek biztonságos, szabályozott körülmények között férjenek hozzá megfelelő orvosi kezeléshez”

 – mondta.

A sportoló saját elmondása szerint orvosi konzultáción vett részt a platformon keresztül, majd egy szabályozott online gyógyszertárból kapta meg receptre a készítményt. Kezelése során egy speciális szakember által előírt, szárított kannabiszvirág-készítményt használ, amelyet úgynevezett száraznövény-vaporizátor segítségével alkalmaz.

Chisora úgy véli, még mindig sok a félreértés a szabályozással kapcsolatban.

„Túl sokan nem tudják, hogy az orvosi kannabisz legális az Egyesült Királyságban, amennyiben azt szakorvos írja fel” – hangsúlyozta.

A bokszoló szerint nagyobb tájékoztatásra, az egészségügyi szakemberek szélesebb körű ismereteire és több tudományos kutatásra lenne szükség annak feltárására, hogyan segíthetnének a kannabiszalapú gyógyszerek a krónikus fájdalommal vagy akár poszttraumás stresszel élő embereknek.

Chisora azt is kiemelte, hogy szeretné felhívni a figyelmet azokra a volt sportolókra, katonai veteránokra és más emberekre, akik sokszor csendben küzdenek testi és mentális problémáikkal.

Mindeközben a veterán nehézsúlyú bokszoló továbbra sem tett le a visszatérésről sem: korábban már utalt rá, hogy szívesen újra megmérkőzne korábbi riválisával, Deontay Wilderrel.

