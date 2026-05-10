Micsoda őrült csata volt! Brutális vérfürdőt és drámai fordulatokat hozott a manchesteri nehézsúlyú világbajnoki összecsapás, amelyen Daniel Dubois elképesztő csatában győzte le Fabio Wardleyt, megszerezve a WBO nehézsúlyú világbajnoki övét. A két brit bokszoló olyan mérkőzést vívott, amelyet már most sokan minden idők egyik legjobb nehézsúlyú összecsapásaként emlegetnek.

A meccs döbbenetes meglepetéssel indult: Wardley már az első tíz másodpercben padlóra küldte Daniel Dubois-t egy hatalmas jobbossal.

Fabio Wardley (left) and Daniel Dubois during their WBO heavyweight title bout at Co-op Live, Manchester. Picture date: Saturday May 9, 2026. (Photo by Richard Sellers/PA Images via Getty Images)
Dubois és Wardley élet-halál harca sokkolta a bokszvilágot

A kihívó azonban felállt, és azonnal visszatámadt. A harmadik menetben ismét bajba került, amikor Wardley egy pontos kombinációval újra megrogyasztotta, Dubois pedig térdre kényszerült.

Sokan ekkor azt hitték, hogy Dubois megtörik, különösen azok után, hogy karrierje során többször is megkapta a „feladó” jelzőt. A 28 éves brit azonban elképesztő mentális erőről tett tanúbizonyságot, és fokozatosan átvette az irányítást.

Dubois hatalmas ütései egyre nagyobb károkat okoztak Wardley arcán. Az ötödik menetre már látványosan feldagadt a jobb szeme, később pedig az orra is súlyosan megsérült. A vér szinte folyamatosan ömlött az arcáról, miközben a két bokszoló könyörtelenül ütötte egymást.

Daniel Dubois (left) and Fabio Wardley during their WBO heavyweight title bout at Co-op Live, Manchester. Picture date: Saturday May 9, 2026. (Photo by Richard Sellers/PA Images via Getty Images)
A hatodik menetben Wardley közel állt a kiütéshez, de hihetetlen szívósságról tett tanúbizonyságot. Bár szinte már a lábán sem állt, valahogy túlélte Dubois pusztító rohamsorozatát. A ring mellett ülőkre és a kommentátorokra is vér fröccsent, sőt még a mérkőzésvezető, Howard Foster inge is vörösre színeződött a brutális csata közben.

A hetedik és nyolcadik menetben Dubois tovább fokozta a nyomást. Wardley jobb szeme addigra szinte teljesen bezáródott, látása és távolságérzékelése is romlott. A ringorvos többször is megvizsgálta, hogy folytathatja-e a mérkőzést, de a brit harcos rendre visszalépett a ring közepére, óriási ováció közepette.

A kilencedik és tizedik menetben már szinte emberfeletti állóképesség kellett Wardley-től ahhoz, hogy talpon maradjon. Dubois újabb és újabb kombinációkkal bombázta, de a korábbi irodai dolgozóból lett bokszoló nem volt hajlandó feladni.


A 11. menetben azonban végleg elfogyott az ereje. Dubois ismét több tiszta találatot vitt be, mire Howard Foster közbelépett, és leállította a mérkőzést. Wardley ugyan még állt, de láthatóan teljesen kimerült és súlyosan sérült volt.


A győzelem után Dubois érzelmesen nyilatkozott: 

Tudtam, hogy van szívem, harcos vagyok. Csak egy villanásnyi padlózás volt, visszajöttem és még keményebben harcoltam. Fantasztikus csata volt.”

Wardley-ről is elismerően beszélt: „Ő is egy igazi harcos. Megtiszteltetés volt vele egy ringben lenni.”

A mérkőzés után a promóter, Frank Warren kijelentette, hogy ez volt „a legjobb nehézsúlyú meccs”, amit valaha szervezett, és megerősítette: a szerződésben visszavágó-záradék is szerepel.

Dubois ezzel másodszor lett világbajnok, és immár ismét ott van a nehézsúlyú elit csúcsán. A siker után máris felmerült egy újabb összecsapás lehetősége a veretlen ukrán klasszissal, Olekszandr Uszikkal, ami akár trilógiává is bővülhet a két bokszoló rivalizálásában.

