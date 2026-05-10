A 32 éves klasszis az MTI-nek elmondta, folyamatosan elemezte az új helyzetet abból a szempontból, kompetens-e a magyar dzsúdó egyik legfontosabb vezetői tisztségére.

Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes, vb- és Eb-ezüstérmes dzsúdós 32 évesen lett a Magyar Judo Szövetség elnöke

A dzsúdó egységéért dolgozna Tóth Krisztián

„Sokan támadtak azzal, hogy túl fiatal vagyok ehhez a pozícióhoz, de úgy érzem, hogy szakemberként meg tudom állni a helyemet, és érzem magamban az erőt” – idézte az MTI Tóth Krisztiánt.

„Igyekszem majd a lehető leghamarabb akklimatizálódni ahhoz, hogy sportvezetőként is megálljam a helyem. Az egész onnan indult, hogy egy ljubljanai versenyen Tóth László akkori elnök, az európai szövetség vezetője megemlítette, látja bennem azt a potenciált, hogy megfelelő utódja lennék az MJSZ élén, és jó ötlet, ha egy szakember képviseli a szövetséget.”

Az olimpiai bronzérmes sportoló hozzátette, napokig gondolkodott, sok emberrel egyeztetett, ezt követően pedig „ment minden a maga útján”.

Szerintem a magyar sport nem tud azzal veszíteni, ha én vagyok az elnök, mert tisztának, őszintének és jó szakembernek tartom magam, és erre most nagy szüksége van a szövetségnek. Olyan elnökséget próbáltam összerakni, amelyben megvan az a tapasztalat, ami nálam még talán hiányzik

– fogalmazott.

Csapatként képviselné a magyar dzsúdót

Tóth Krisztián kifejtette, nem egy emberként, hanem csapatként akarja az elnökséggel együtt képviselni a magyar dzsúdót.

„Igyekszem ellensúlyként bekerülni a rendszerbe azokkal az emberekkel szemben, akik nem a sportból jöttek. Fő céljaim közé tartozik az utánpótlás megerősítése és az, hogy a lehető legtöbb embert tudjuk kiküldeni a 2028-as olimpiára. Ez a szerepkör egy teljesen más műfaj, mint szembeszállni valakivel a tatamin” – jelentette ki a vb- és Eb-ezüstérmes sportember.

Tóth Krisztián különösen örül annak, hogy a szavazáson már az első körben sikerült nyernie. „Ez azt jelenti, hogy a dzsúdós társadalomnak szüksége van az egységre, ami most létre is jött” – mondta.

Befejezi versenyzői pályafutását

Az MTK korábbi versenyzője közölte, egy köztes időszakot követően biztosan befejezi a versenysportot.

Sokat gondolkodtam a folytatáson, nem tudtam, hogy megválasztanak-e ma, vagy nyitva hagyhatom ezt a kérdést, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, vagy ne. De most elfogadtam, hogy ennek a korszaknak vége, és egy másik munkakörben támogatom tovább a sportágat

– fogalmazott.