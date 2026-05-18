Az ötödik olimpiai bajnoki címe megszerzése után, mindössze 22 évesen visszavonult Egerszegi Krisztina ritkán szólal meg, ám ha megteszi, mindig igyekszik értékes gondolatokat átadni a nagyérdeműnek. A legendás magyar olimpikon az utóbbi időben a gyerekek úszásoktatását célzó Úszó Nemzet Program nagyköveteként tevékenykedik, Nyírbátorban pedig megható beszédet mondott.

Egerszegi Krisztina tanácsaira és meglátásaira érdemes odafigyelni

Mit mondott Egerszegi Krisztina a szülőknek?

Az ötszörös olimpiai bajnok a nyírbátori Híd-találkozón elmondott beszédében a szülőkhöz szólt. „Ugyan az Úszó Nemzet Program az iskolai kereteken belül zajlik, viszont ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak a Híd Programba, ahhoz a szülők is kellenek. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket, azt, hogy az időt nem sajnálták rá, és hogy most is itt vannak. Nagy tapsot kérek a szülőknek!” – mondta Egerszegi, aki a saját szüleiről sem feledkezett meg.

Beletettek egy cetlit a könyvbe, amit olvastam. Azt írták pont le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében.

Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni” – idézte a Magyar Nemzet az 51 éves úszólegenda szavait.

Egerszegi Krisztina már egészen fiatalon elképesztő sportsikereket ért el

Egerszegi Krisztina a szülők felé tett gesztusa azért is rendkívül értékes és különleges, mert még manapság is kevés szó esik a magyar sportban arról, hogy a szülőknek mekkora szerepük van egy-egy sikeres pályafutás kibontakozásában. Természetesen vannak üdítő kivételek – mint például Szoboszlai Dominik, Risztov Éva és Kós Hubert története –, de a magyar sportban talán a kelleténél kevesebbszer hangsúlyozzák a szülői támogatás elévülhetetlen érdemeit.