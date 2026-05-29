A Team United Shipping 31 éves versenyzője közösségi oldalán számolt be arról, hogy időfutamkerékpárral edzett, amikor egy kanyarban túl későn vett észre egy, az úton fekvő, korábban már elgázolt őzet.
A bringás mintegy 47 km/órás sebességgel haladt, és nem tudta elkerülni az állatot, ezért elesett.
Elgázolt őztetem miatt bukott a magyar bajnok kerékpáros
A bukás következtében Pelikán János nagyot esett, tenyereit és a fenekét erősen lehorzsolta, de komolyabb sérülést nem szenvedett. Elmondása szerint szerencsésnek tartja magát, hogy ennél súlyosabb következmények nélkül megúszta a balesetet. Mentői beavatkozásra nem volt szükség, a rendőrség azonban helyszínelést végzett.
Pelikán 2026 márciusában kezdhette újra az edzéseket, miután januárban autoimmun eredetű pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizáltak nála.
A 31 éves kerékpáros tavaly harmadik alkalommal nyerte meg a magyar időfutambajnoki címet, korábban 2016-ban és 2017-ben diadalmaskodott.