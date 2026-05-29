A Team United Shipping 31 éves versenyzője közösségi oldalán számolt be arról, hogy időfutamkerékpárral edzett, amikor egy kanyarban túl későn vett észre egy, az úton fekvő, korábban már elgázolt őzet.

Pelikán József egy elgázolt őztetem miatt került bajba

A bringás mintegy 47 km/órás sebességgel haladt, és nem tudta elkerülni az állatot, ezért elesett.

Elgázolt őztetem miatt bukott a magyar bajnok kerékpáros

A bukás következtében Pelikán János nagyot esett, tenyereit és a fenekét erősen lehorzsolta, de komolyabb sérülést nem szenvedett. Elmondása szerint szerencsésnek tartja magát, hogy ennél súlyosabb következmények nélkül megúszta a balesetet. Mentői beavatkozásra nem volt szükség, a rendőrség azonban helyszínelést végzett.

Pelikán 2026 márciusában kezdhette újra az edzéseket, miután januárban autoimmun eredetű pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizáltak nála.

A 31 éves kerékpáros tavaly harmadik alkalommal nyerte meg a magyar időfutambajnoki címet, korábban 2016-ban és 2017-ben diadalmaskodott.