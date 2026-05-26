A 23 éves teniszező, Emma Raducanu cége, a Harbour 6 friss pénzügyi beszámolója szerint Raducanu vagyona elérte a 14,2 millió fontot, ami mai árfolyamon nagyjából 6,8 milliárd forintnak felel meg.

Emma Raducanu gyorsan búcsúzott a Roland Garrostól is

Fotó: MILLEREAU PHILIPPE / KMSP

Miért keres ilyen jól Emma Raducanu?

A vállalat számláin ebből körülbelül 13,4 millió font készpénz – mintegy 6,4 milliárd forint – szerepel.

A legmagasabban jegyzet brit női teniszező számára a 2024–2025-ös pénzügyi év különösen jövedelmező volt: az adatok alapján nagyjából 3 millió fontot, vagyis körülbelül 1,4 milliárd forintot keresett egyetlen év alatt. Eből mintegy 1,1 millió font – közel 530 millió forint – közvetlenül a pályán elért eredményeiből származott.

Érdekesség, hogy ebben még nincs benne az a 152 ezer fontos – nagyjából 73 millió forintos – pénzdíj sem, amelyet tavalyi wimbledoni szerepléséért kapott, miután eljutott a torna harmadik fordulójáig.

Raducanu legnagyobb bevételi forrását azonban továbbra is a reklámszerződések jelentik. Idén februárban például egy nyolcéves megállapodást kötött a ruházati márkával, a Uniqloval, amely évente 2,6 millió fontot – hozzávetőleg 1,25 milliárd forintot – hoz számára.

A brit teniszező emellett több világmárkával is együttműködik: támogatói között szerepel a British Airways, a Porsche, az Evian, a Dior, a Tiffany & Co. és a Vodafone is.

Mindeközben a pályán korántsem alakult minden ideálisan. A betegségekkel nehezített szezon után Raducanu a világranglista 39. helyére csúszott vissza, és az is kérdéses, hogy kiemeltként indulhat-e a közelgő wimbledoni tornán.

A hétvégén a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában búcsúzott, miután kikapott az argentin Solana Sierratól.

A magánélete sem kerülte el a figyelmet: a közelmúltban pletykák röppentek fel arról, hogy közelebb kerülhetett a spanyol teniszsztárhoz, Carlos Alcarazhoz, miután vegyes párosban együtt játszottak a tavalyi US Openen.

Egy sportipari forrás találóan fogalmazott a helyzettel kapcsolatban: bár Raducanu karrierje a pályán nem egészen úgy alakul, ahogy azt elképzelte, a pályán kívül továbbra is elképesztő sikereket arat.