Tizenhárom éve, 2013. május 21. körül veszett örökre nyoma a magyar hegymászás legendás alakjának, Erőss Zsoltnak és kísérőjének, Kiss Péternek a Nepál és India határán fekvő Kancsendzönga, a Föld harmadik legmagasabb hegycsúcsának sikeres megmászása után.
Erőss Zsolt, a hegymászás magyar legendája
A Kancsendzönga a Himalája egyik legrettegettebb hegye.
Bár a legtöbben a Mount Everestet tartják a legnagyobb kihívásnak, a hegymászók között régóta ismert, hogy a Kancsendzönga technikailag sokkal veszélyesebb. A hegyet gyakran emlegetik „halálhegyként”:
a meredek útvonalak, a kiszámíthatatlan időjárás és a rendkívül hosszú csúcsmászás miatt a halálozási arány évtizedeken át a legmagasabbak közé tartozott a nyolcezresek között.
Erőss Zsolt számára a Kancsendzönga a tizedik nyolcezres csúcs volt. A kézdivásárhelyi születésű hegymászó már életében legendává vált: 2002-ben első magyarként jutott fel a Mount Everestre, ráadásul oxigénpalack használata nélkül. A „Hópárduc” becenevet is kiérdemelte, miután teljesítette az egykori Szovjetunió összes hétezres csúcsát. Élete azonban 2010-ben gyökeresen megváltozott: egy magas-tátrai balesetben súlyosan megsérült, jobb lábát térd alatt amputálni kellett.
Sokan azt hitték, ezzel véget ér a pályafutása, ő azonban elképesztő akaraterővel visszatért a hegyek közé. Műlábbal mászta meg többek között a 8516 méteres Lhocét is, amivel újabb történelmi sikert ért el. Erőss mindig hangsúlyozta, hogy számára a hegymászás nem a vakmerőségről szólt.
Az ember nem arra van teremtve, hogy passzivitásban éljen. Éppen ezért nem azt érzem, hogy kísértem a sorsot, hanem azt, hogy jól élem meg az életet”
– mondta egy interjúban.
Társa, Kiss Péter alig 26 éves volt a tragédia idején, de
már rendkívül tapasztalt mászónak számított. A Magas-Tátrában szeretett bele a hegyek világába, korábban teljesítménytúrázóként ért el komoly sikereket, később pedig az Alpok mind a 82 négyezres csúcsát megmászta.
Ipari alpinistaként és barlangkutatóként is dolgozott, a hegymászó társadalom egyik legtehetségesebb fiatal alakjának tartották.
A „Magyarok a világ nyolcezresein” expedíció keretében 2013 tavaszán vágtak neki a Kancsendzöngának. A rossz időjárás és a veszélyes körülmények miatt többször is halasztani kellett a csúcstámadást, végül május 20-án indultak el a végső mászásra. Több mint 24 órát töltöttek úton, mire felértek a csúcsra.
A siker azonban óriási fizikai árat követelt. Erőss Zsolt műlába miatt lassabban haladt, így a tervezettnél később kezdték meg az ereszkedést. Már ekkor is túl sok időt töltöttek a 8000 méter feletti úgynevezett halálzónában, ahol a rendkívül alacsony oxigénszint miatt az emberi szervezet fokozatosan leáll.
A lefelé vezető út során egyre súlyosabb problémák jelentkeztek. Erőss rádión többször jelezte, hogy teljesen kimerült, alig maradt ereje. Egy ponton megállt pihenni, később pedig azt közölte, hogy újra elindult lefelé. A hegymászók végül elszakadtak egymástól, majd megszűnt velük a rádiókapcsolat.
Miért nem sikerült megmenteni őket?
A mentés szinte lehetetlen feladatnak bizonyult. A mínusz 30-40 fokos hidegben, sátor és megfelelő felszerelés nélkül töltött éjszakák után már alig maradt remény arra, hogy életben vannak. A serpák sem a négyes táborban, sem annak környékén nem találták meg őket. Május 22-én hivatalosan is eltűntnek nyilvánították a két magyar hegymászót. Holttestük azóta sem került elő.
A tragédia után rengetegen próbálták megfejteni, pontosan mi történhetett odafenn. Több szakértő szerint a késői csúcstámadás, a rendkívül hosszú ereszkedés, a kimerültség, a kiszáradás és az oxigénhiány együttesen vezethetett a tragédiához. A Kancsendzöngán ráadásul sok helyen nincsenek fix kötelek, így a hegymászók gyakran biztosítás nélkül kénytelenek haladni.
A hegymászók körében régóta ismert mondás, hogy „a csúcs csak az út fele”. Erőss Zsolt és Kiss Péter tragédiája örökre emlékeztet arra, milyen kegyetlen és kiszámíthatatlan világ a Himalája.
Soha nem felejtik el őket
A két magyar alpinista emléke azonban nem merült feledésbe.
2018-ban emléktáblát állítottak a Kancsendzönga alaptáborában tiszteletükre, a magyar hegymászók újabb generációi pedig ma is példaképként tekintenek rájuk.
Erőss Zsolt mindmáig a legeredményesebb magyar magashegyi hegymászónak számít, neve pedig örökre ott marad a Himalája történetében.
Ahogy egykor ő fogalmazott: „Jól élem meg az életet.” Ez a mondat ma már nemcsak hitvallásként, hanem egy rendkívüli élet összefoglalásaként is megmaradt utána.
