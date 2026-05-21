Tizenhárom éve, 2013. május 21. körül veszett örökre nyoma a magyar hegymászás legendás alakjának, Erőss Zsoltnak és kísérőjének, Kiss Péternek a Nepál és India határán fekvő Kancsendzönga, a Föld harmadik legmagasabb hegycsúcsának sikeres megmászása után.

Máig rejtély, mi történt Erőss Zsoltékkal 8000 méter felett

A Kancsendzönga a Himalája egyik legrettegettebb hegye.

Bár a legtöbben a Mount Everestet tartják a legnagyobb kihívásnak, a hegymászók között régóta ismert, hogy a Kancsendzönga technikailag sokkal veszélyesebb. A hegyet gyakran emlegetik „halálhegyként”:

a meredek útvonalak, a kiszámíthatatlan időjárás és a rendkívül hosszú csúcsmászás miatt a halálozási arány évtizedeken át a legmagasabbak közé tartozott a nyolcezresek között.

Erőss Zsolt számára a Kancsendzönga a tizedik nyolcezres csúcs volt. A kézdivásárhelyi születésű hegymászó már életében legendává vált: 2002-ben első magyarként jutott fel a Mount Everestre, ráadásul oxigénpalack használata nélkül. A „Hópárduc” becenevet is kiérdemelte, miután teljesítette az egykori Szovjetunió összes hétezres csúcsát. Élete azonban 2010-ben gyökeresen megváltozott: egy magas-tátrai balesetben súlyosan megsérült, jobb lábát térd alatt amputálni kellett.

Sokan azt hitték, ezzel véget ér a pályafutása, ő azonban elképesztő akaraterővel visszatért a hegyek közé. Műlábbal mászta meg többek között a 8516 méteres Lhocét is, amivel újabb történelmi sikert ért el. Erőss mindig hangsúlyozta, hogy számára a hegymászás nem a vakmerőségről szólt.

Az ember nem arra van teremtve, hogy passzivitásban éljen. Éppen ezért nem azt érzem, hogy kísértem a sorsot, hanem azt, hogy jól élem meg az életet”

– mondta egy interjúban.

Társa, Kiss Péter alig 26 éves volt a tragédia idején, de

már rendkívül tapasztalt mászónak számított. A Magas-Tátrában szeretett bele a hegyek világába, korábban teljesítménytúrázóként ért el komoly sikereket, később pedig az Alpok mind a 82 négyezres csúcsát megmászta.

Ipari alpinistaként és barlangkutatóként is dolgozott, a hegymászó társadalom egyik legtehetségesebb fiatal alakjának tartották.