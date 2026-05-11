Elképesztő siker. A 46 kilós Salim Kamilah aranyérmet szerzett a németországi taekwondo-Európa-bajnokságon, a legkönnyebb női küzdelmi kategóriában. Könnyed győzelemmel lett Európa-bajnok a fiatal taekwondos

Európa-bajnok a 17 éves taekwondos

Fotó: Hungarian Taekwondo Federation - Magyar Taekwondo Szövetség

Európa-bajnok a 17 éves taekwondos

Az MTK 17 éves versenyzője élete első felnőtt Eb-jén három győzelmet aratva jutott el a döntőig, ahol a török Emine Gogebakannal került szembe. Riválisának nem sok esélyt adott, ahogyan a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolójában írták: azonnal pontot érő akcióval kezdett, és bő fél perc után 6-0-ra ment, az utolsó fél perc előtt ez az előny már 14-0-ra duzzadt, nem volt kérdés, kié lesz az első menet.

Ugyanúgy indult a második két perc is: 15 másodperc után 10-0 állt az eredményjelzőn, a vége pedig 28-8 lett. Kívülről a döntő tűnt hétfői menetelése legkönnyebb állomásának, és roppant sima, 2-0-s győzelemmel érdemelte ki pályafutása első felnőtt Európa-bajnoki aranyérmét.

Salim Kamilah délelőtt mérkőzés nélkül került tovább, mivel második kiemeltként erőnyerő volt a nyitókörben. A legjobb 16 között a menekült csapat színeiben versenyző riválissal találkozott volna, ám Dina Pouryounes nem állt ki ellene, így a korábbi háromszoros korosztályos Európa-bajnok, tavaly junior Eb-ezüstérmes küzdelem nélkül várhatta a negyeddöntőt. Itt három menetben kerekedett felül görög vetélytársán, Melina Georgiun, majd ugyanígy háromszor két percben bizonyult jobbnak izraeli vetélytársánál, Rivka Bayechen.

Salim jóllehet felnőtt világbajnokságon már indult, s mindkétszer ötödikként végzett, felnőtt Eb-n egészen mostanáig nem szerepelt, sikere ezért is kiemelkedő.

A háromszoros világbajnok kikapott a döntőben

Márton Luana a 67 kilósok mezőnyében döntőbe jutott, de ott alulmaradt görög riválisával szemben a németországi taekwondo-Európa-bajnokságon, így ezüstéremmel zárt.

Az UTE 20 éves magyar versenyzője a müncheni Eb nyitónapját küzdelmi kategóriájában mint második kiemelt erőnyerőként kezdte, majd csupa 2-0-s győzelmet aratva jutott túl luxemburgi, francia, az elődöntőben pedig montenegrói vetélytársán.