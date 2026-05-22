Az egész azzal kezdődött, hogy a Giro d’Italia versenybírósága ezen a héten felszólította a kerékpárosokat, hogy ne vizeljenek kulacsokba és ne dobálják el azokat. Akkor természetesen az volt a reakció, hogy derüljön ki, ki tett ilyet. A verseny szervezői emlékeztettek rá, hogy az ilyen viselkedés „szigorúan tilos”, miközben sokaknak az volt a reakciója, hogy mégis ki csinál ilyet?

Victor Campenaerts miatt robbant ki a Giro d’Italia botránya

Pisibotrány robbant ki a Giro d’Italia versenyén

Hamar kirobban a „pee-gate”, azaz a „pisibotrány”, a belga sajtó elkezdte faggatni a versenyzőket, szerintük ki állhat a háttérben.

„Nem gyakori dolog” – mondta a Het Nieuwsbladnak az XDS Astana versenyzője, Arjen Livyns. „Én még soha nem csináltam ilyet, és igazából csak egyetlen olyan bringást ismerek, aki biztosan igen: Victor Campenaerts. Szerintem ő találta ki ezt az egészet, mert már akkor is ezt csinálta, amikor még együtt tekertünk a Lotto csapatában.”

Livyns nem volt egyedül Campenaerts nevének emlegetésével. Később honfitársa, Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM) is őt nevezte meg egy interjúban. „Két embert ismerek, aki ilyet csinál: Campit és Peter Sagant” – mondta Naesen. Utóbbi két éve visszavonult.

Bár Campenaerts nevét nem említette név szerint a versenybíróság a kilencedik szakasz után kiadott közleményében, a belga kerékpáros ellen komoly bizonyíték szólt: az előző napon 200 svájci frankos bírságot kapott „illetlen vagy nem megfelelő viselkedésért (nyilvános vizelés a verseny 76. kilométerénél) és a sportág hírnevének rombolásáért”.

Felmerült tehát a kérdés: valóban Campenaerts miatt született a figyelmeztetés?

A csütörtöki 12. szakasz rajtja előtt Campenaerts saját Instagram-videójában reagált a vádakra. A vlog címe beszédes volt: „pee-gate statement”.

„A hatalmas érdeklődésre való tekintettel elmagyarázom a kulacsos pisilés történetét. Az egész országon keresztül tekerünk, és a legtöbb országban törvény tiltja a nyilvános vizelést. Emellett rengeteg néző áll az utak mellett. A kulacsba pisilek, hogy ne valaki kertjében végezzem el a dolgom, és ne az út szélén álló emberekre. Utána egyszerűen odaadom a kulacsot a mögöttünk haladó kocsiknak. Csak jó szándék vezérelt” – mondta a belga versenyző, aki hozzátette: a kerékpársportban nincs kijelölt „pisizóna” vagy mobil vécé az út mellett, mint például a triatlonban.