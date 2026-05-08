A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny nyitószakaszát a bulgáriai Burgaszban. A Giro d'Italia első napja mégsem a francia kerékpáros sikeréről marad emlékezetes, hanem egy brutális tömegbukásról.

A Giro d'Italia első napjának háromfős szökése szinte közvetlenül a 147 kilométeres első etap rajtja után kialakult, de bő két percnél nagyobb különbséget nem tudtak kialakítani az elöl lévők. A főmezőny 22 kilométerrel a befutó előtt érte utol a szökevényeket, de pár száz méterre a céltól egy brutális tömegbukás miatt végül mindössze 11-en sprinteltek.

Soudal Quick-Step French rider Paul Magnier celebrates as he crosses the finish line to win the 1st stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Nessebar and Burgas, Bulgaria, on May 8, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Fotó: Luca Bettini/AFP

A hajárból végül a francia Paul Magnier került ki győztesen, így ő viselheti majd idén elsőnek az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót.

Giro d'Italia, 1. szakasz, Neszebar-Burgasz (147 km):
1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 3:21:08 óra
2. Tobias Lund Andresen (dán, Decathlon CMA CGM Team) azonos idővel
3. Ethan Vernon (brit, NSN Cycling Team) a. i.

Az összetett állása:
1. Magnier 3:20:58 óra
2. Andresen 4 másodperc hátrány
3. Manuele Tarozzi (olasz, Bardiani CSF 7 Saber) a. i.

Szombaton egy újabb sík szakasz, a Burgasz és Veliko Tarnovo közötti 221 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométert tesz meg a május 31-i, római befutóig.

