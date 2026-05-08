A Giro d'Italia első napjának háromfős szökése szinte közvetlenül a 147 kilométeres első etap rajtja után kialakult, de bő két percnél nagyobb különbséget nem tudtak kialakítani az elöl lévők. A főmezőny 22 kilométerrel a befutó előtt érte utol a szökevényeket, de pár száz méterre a céltól egy brutális tömegbukás miatt végül mindössze 11-en sprinteltek.

A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia nyitószakaszát

Fotó: Luca Bettini/AFP

A hajárból végül a francia Paul Magnier került ki győztesen, így ő viselheti majd idén elsőnek az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót.

🔻An action-packed final kilometer: chaos, drama and an incredibly tight sprint finish!



Giro d'Italia, 1. szakasz, Neszebar-Burgasz (147 km):

1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 3:21:08 óra

2. Tobias Lund Andresen (dán, Decathlon CMA CGM Team) azonos idővel

3. Ethan Vernon (brit, NSN Cycling Team) a. i.

Az összetett állása:

1. Magnier 3:20:58 óra

2. Andresen 4 másodperc hátrány

3. Manuele Tarozzi (olasz, Bardiani CSF 7 Saber) a. i.

Szombaton egy újabb sík szakasz, a Burgasz és Veliko Tarnovo közötti 221 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométert tesz meg a május 31-i, római befutóig.