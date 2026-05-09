A Giro második versenynapján volt az idei viadal második leghosszabb szakasza, a Burgasz és Veliko Tarnovo közötti 221 kilométer várt a mezőnyre, amelynek három kisebb emelkedőt is meg kellett másznia. Ezúttal ketten léptek el a többiektől nem sokkal a rajt után, a szökevényboly legnagyobb előnye 5:20 perc volt, a főmezőny azonban a szakadó esőben 27 kilométerre a céltól utolérte őket. Már csak 20 kilométer volt hátra, amikor a csúszós úton többen - köztük a korábbi Tour de France-dobogós brit Adam Yates - hatalmasat estek, volt versenyző, akit mentőautóval vittek el a helyszínről – írja az MTI.

A Giro második szakaszán is volt bukás, Wilco Kelderman ruhája sem úszta meg

A Giro d'Italia második szakaszán is volt bukás, neutralizálták a szakaszt

Az első szakaszhoz hasonlóan a második szakaszon is volt egy nagy esés. A szakaszt egy rövid időre neutralizálták is, de az utolsó 15 kilométert ismét versenykörülmények között teljesíthette a mezőny: a harmadik rövid, de meredek kaptatón a legnagyobb végső esélyes dán Jonas Vingegaard megindult, első tempóváltását mintegy 35 riválisa tudta tartani, a másodiknál azonban már csak az olasz Giulio Pellizzari és a belga Lennert van Eetvelt tartott vele. A rózsaszín trikós francia Paul Magnier hátránya ekkor másfél perc volt.

Az záró 10 kilométeren az elöl lévő trió sokáig remekül dolgozott össze, de az utolsó 1000 méteren az üldözők befogták őket, közülük pedig Silva hajrázott legjobban, aki a szakaszsiker mellett az összetettben is átvette a vezetést. A 24 éves versenyző az első uruguayi etapgyőztes a háromhetes viadalok történetében.

Eredmény, 2. szakasz, Burgasz-Veliko Tarnovo (221 km):

1. Guillermo Thomas Silva (uruguayi, XDS Astana Team) 5:39:25 óra

2. Florian Stork (német, Tudor Pro Cycling Team) azonos idővel

3. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) a. i.

Az összetett állása:

1. Silva 9:00:23 óra

2. Stork 4 másodperc hátrány

3. Egan Bernal (kolumbiai, Netcompany Ineos) a. i.

Vasárnap az utolsó bulgáriai résztáv, a Plovdiv és Szófia közötti 175 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométert tesz meg a május 31-i, római befutóig.