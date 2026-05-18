Új korszak kezdődhet a nemzetközi tornában. A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) hétfőn bejelentette, hogy minden korlátozást felold az orosz és fehérorosz sportolókkal szemben, akik a háború miatt eddig semleges sportolóként szerepelhettek. A döntést az elnökség a hétvégén, az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott ülésén hozta meg.

Újra szabadon versenyezhetnek a háború miatt kitiltott tornászok – ettől a hírtől hangos most a világsajtó.

Újra szabadon versenyezhetnek a háború miatt kitiltott tornászok: többek között Angelina Melnikova is
Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

A háború miatt kitiltott tornászok visszatérhetnek?

Ez azt jelenti, hogy az érintett tornászok a jövőben ismét saját nemzeti zászlójuk alatt indulhatnak a nemzetközi versenyeken. Az elmúlt években erre nem volt lehetőségük: 2023 óta csak semleges sportolóként szerepelhettek, ráadásul külön feltételeknek is meg kellett felelniük.

A korábbi szabályozás szerint az orosz és fehérorosz versenyzőknek el kellett határolódniuk az Ukrajna elleni háborútól ahhoz, hogy megkapják a semleges státuszt. Most azonban a FIG teljes irányváltásról döntött, és eltörölte ezeket az előírásokat.

A változás egyik legismertebb érintettje lehet az orosz származású Angelina Melnikova, aki a 2025-ös torna-világbajnokságon semleges versenyzőként három aranyérmet nyert. A 25 éves klasszis ezentúl ismét Oroszország színeiben indulhat.

Szintén visszatérhet a legnagyobb világversenyekre Ivan Kuliak is. A tornász neve 2022-ben vált világszerte ismertté, amikor a dohai világkupán, a korlátverseny eredményhirdetésén a mellkasán egy „Z” betűs matricával jelent meg

 – ez az orosz háborús szimbólumként vált ismertté. Az eset akkor hatalmas botrányt kavart, most azonban a FIG döntése értelmében előtte is megnyílik az út a nemzetközi szereplés felé.

