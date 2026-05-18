Újra szabadon versenyezhetnek a háború miatt kitiltott tornászok: többek között Angelina Melnikova is

A háború miatt kitiltott tornászok visszatérhetnek?

Ez azt jelenti, hogy az érintett tornászok a jövőben ismét saját nemzeti zászlójuk alatt indulhatnak a nemzetközi versenyeken. Az elmúlt években erre nem volt lehetőségük: 2023 óta csak semleges sportolóként szerepelhettek, ráadásul külön feltételeknek is meg kellett felelniük.

A korábbi szabályozás szerint az orosz és fehérorosz versenyzőknek el kellett határolódniuk az Ukrajna elleni háborútól ahhoz, hogy megkapják a semleges státuszt. Most azonban a FIG teljes irányváltásról döntött, és eltörölte ezeket az előírásokat.

A változás egyik legismertebb érintettje lehet az orosz származású Angelina Melnikova, aki a 2025-ös torna-világbajnokságon semleges versenyzőként három aranyérmet nyert. A 25 éves klasszis ezentúl ismét Oroszország színeiben indulhat.

Russian gymnast who wore 'Z' on podium slapped with one-year ban https://t.co/zZs8ly3HsS pic.twitter.com/V1VTfad8ov — New York Post (@nypost) May 19, 2022

Szintén visszatérhet a legnagyobb világversenyekre Ivan Kuliak is. A tornász neve 2022-ben vált világszerte ismertté, amikor a dohai világkupán, a korlátverseny eredményhirdetésén a mellkasán egy „Z” betűs matricával jelent meg

– ez az orosz háborús szimbólumként vált ismertté. Az eset akkor hatalmas botrányt kavart, most azonban a FIG döntése értelmében előtte is megnyílik az út a nemzetközi szereplés felé.