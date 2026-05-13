A 29 éves sportoló szerint az Anthony Joshua elleni tavaly decemberi mérkőzésen elszenvedett állkapocstörése olyan súlyos volt, hogy még hónapokkal később sem tudni biztosan, visszatérhet-e valaha a ringbe. A Miamiban rendezett nehézsúlyú gálán a korábbi kétszeres világbajnok Joshua a hatodik menetben brutálisan kiütötte riválisát, aki a mérkőzés során több helyen eltörte az állkapcsát. A sérülés olyan súlyos volt, hogy Jake Paul műtéten esett át, titánlemezeket ültettek be az arcába, és több fogát is el kellett távolítani.

Jake Pault nem kímélte Anthony Joshua a ringben

Jake Paul bokszkarrierje véget ér?

A YouTube-sztárból lett ökölvívó nemrég arról beszélt, hogy az orvosai újabb vizsgálatokkal próbálják megállapítani, megfelelően gyógyul-e a csont. Paul szerint jelenleg még bokszedzésekre sem kapott engedélyt, és elképzelhető, hogy soha többé nem bokszolhat profi szinten. Egy hiányzó fog pótlása is további kezeléseket igényelhet, ami késleltetheti az esetleges visszatérést.

„Nagy esély van rá, hogy a bokszkarrierem véget ér. Csak attól függ, hogyan gyógyul a csont. Ráadásul hiányzik egy fogam is.

Elég biztos vagyok benne, hogy valamilyen fogpótlást kell majd csináltatnom. Nem tudom, mennyi időt fog ez hozzáadni a dolgokhoz, de meg kell várnunk, és ki kell találnunk, mi a legokosabb megoldás számomra” – árulta el a botrányairól is híres Paul.

Jake Paul has admitted he may never fight again after the injuries he suffered against Anthony Joshua 😳 — ESPN UK (@ESPNUK) May 12, 2026

Anthony Joshua túl nagy falat volt Jake Paul számára

A súlyos vereség egyébként mérföldkő volt Paul pályafutásában. Bár az elmúlt években több látványos és pénzügyileg sikeres mérkőzést vívott, ellenfelei között jellemzően MMA-harcosok, visszavonult sportolók vagy médiaszemélyiségek szerepeltek.

Joshua volt az első igazán elit szintű bokszoló, aki ellen ringbe lépett – és a különbség hamar megmutatkozott.

Ennek ellenére Paul azt állítja, nem bánja, hogy elvállalta a meccset. Szerinte a Joshua elleni fellépés üzleti és szakmai szempontból is fontos tapasztalat volt számára. Az amerikai bokszoló ugyanakkor elismerte: most először valóban számolnia kell azzal, hogy a karrierje idő előtt véget érhet.