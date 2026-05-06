A magyar színekben háromszoros olimpiai, 19-szeres világ- és 19-szeres Európa-bajnok Douchev-Janics Natasa lánya, a 14 éves Milana is indul a péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa-versenyen. Janics Natasa több mint két éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje, Andrian Douchev a szövetségi kapitány.

A 43 éves ex-kajakos több mint két éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje, Andrian Douchev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Douchev-Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. 

Janics Natasa magyar színekben lett olimpiai bajnok
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Janics Natasa lánya egyelőre nem magyar színekben versenyez

A sportolói küldöttség egyik tagja a 2011 szeptemberében született lánya, Milana, akiről elmondta, hogy kicsi kora óta nagyon mozgékony, sok mindent kipróbált, aztán hét-nyolc éves korában kenuzni kezdett, majd jött a kajak. 

„Szeret edzeni és versenyzeni is, és nagyon tudatos, sokkal tudatosabb, mint én voltam az ő korában. Ázsiában most már nyeri az érmeket, 14 évesen felnőtt korosztályban egyesben is nyert érmet. Most indul majd az első felnőtt világkupáján, semmilyen elvárásom nincs vele szemben" - nyilatkozott Douchev-Janics Natasa. Elárulta, hogy a lánya is szeretne olimpiai bajnok lenni és szerinte egyelőre jó úton van. 

„Remélem, hogy nem fogom zavarni! Néha azt érzem, hogy túl puha vagyok vele, máskor pedig túl szigorú. A jövőben nekem nem lesz fontos, hogy én legyek az edzője, nehéz az anya-lánya vagy éppen apa-lánya viszony a sportban" – mondta arra utalva, hogy a férje is olimpiai bronzérmes kajakos volt bolgár színekben. Milana Üzbegisztánt képviseli a versenyeken, mert nagyon nehezen tudták volna megoldani, hogy Magyarországra utazzon a válogatókra, ez volt a legegyszerűbb megoldás – közölte Douchev-Janics Natasa. Az üzbég válogatottról azt mondta, van néhány versenyző, akiben látja a "szikrát", aki nagyon akar, és a vezetőség is támogatja a munkájukat, így ott képzelik el a jövőjüket, ezzel együtt hiányoznak nekik a rokonok, a barátok, mindig örül, amikor Európába jöhet versenyre, edzőtáborba. Zárásként az összes magyar versenyzőnek jó eredményeket kívánt a vk-ra. Douchev-Janics Natasa a 2004-es athéni játékokon egyesben és Kovács Katalinnal párosban győzött, négy évvel később, Pekingben Kováccsal megvédték címüket. Klubszinten Szegeden és Győrben kajakozott.

 

 

