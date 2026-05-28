A Roland Garroson a férfi torna egyik legnagyobb favoritja, Jannik Sinner sokáig úgy teniszezett, mintha csak formalitás lenne számára a továbbjutás. Az olasz klasszis 6:3-ra és 6:2-re megnyerte az első két játszmát Juan Manuel Cerúndolo ellen, majd a harmadik szettben már 5:1-re vezetett. Innen azonban egészen hihetetlen fordulat következett: Sinner rosszul lett, a mozgása teljesen szétesett, alig tudott reagálni a labdákra, Cerúndolo pedig előbb visszajött a meccsbe, majd végül 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1-re megnyerte a mérkőzést.

Jannik Sinner nem bírta a hőséget, 2-0-s vezetés után kikapott

Jannik Sinner horrorisztikus összeomlása Párizsban

A Bild beszámolója szerint a Court Philippe-Chatrier-n közel 40 fokos hőségben játszották a mérkőzést, és Sinneren a harmadik szett végére egyértelműen látszott, hogy komoly fizikai gondjai vannak. A világelső 5:1-es vezetésnél gyakorlatilag néhány pontra volt a továbbjutástól, ám ezután sorra rontotta el a labdákat, bizonytalanul mozgott, és már messze nem emlékeztetett arra a játékosra, aki az első két játszmában uralta a pályát.

A székbíró is észrevette, hogy baj van, Sinner pedig egy ponton elhagyta a pályát. A német lap szerint az olasz teniszező szédülésre panaszkodott, majd hiába tért vissza, már nem tudta összeszedni magát.

A harmadik szettet 7:5-re elbukta, a negyedikben pedig Cerúndolo 6:1-re lemosta őt a pályáról.

Rosszul lett a világelső, Cerúndolo vérszemet kapott

A döntő játszmára már teljesen megváltozott a mérkőzés képe. A korábban esélytelennek tűnő Cerúndolo egyre magabiztosabban teniszezett, míg Sinner csak szenvedett a pályán. Az olasz ütéseiből eltűnt az erő, a lábmunkája látványosan lelassult, és többször úgy tűnt, mintha csak túl akarná élni a mérkőzést.

Cerúndolo megnyerte a pokoli csatát

Cerúndolo könyörtelenül kihasználta a helyzetet.

Az argentin játékos az ötödik szettben is uralta a játékot, Sinner pedig már nem tudott visszakapaszkodni. Cerúndolo végül 6:1-re megnyerte a döntő játszmát is, ezzel pedig karrierje egyik legnagyobb győzelmét aratta.

A vereség azért is döbbenetes, mert Sinner az első fordulóban még rendkívül magabiztosan jutott tovább, és sokan a torna legnagyobb esélyesének tartották. A Roland Garros azonban ezúttal brutális arcát mutatta: a párizsi hőség több játékost is megviselt, de a világelső összeomlása így is az idei torna egyik legdrámaibb jelenete lett.