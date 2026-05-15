A múlt hétvégén rendezték meg az Iron Diva Classic versenyt a V.30 Belvárosi Sportközpontban, amelynek promótere Buranits Ildikó volt. A verseny egyik legmeghatóbb történetét Kathi Béla húga, Erdős-Kathi Klára írta, aki a Fit Model kategóriában állt színpadra, és három éremmel zárta a napot: a +35 Masters kategóriában aranyérmet szerzett, a True Novice mezőnyben ezüstöt, a Novice kategóriában pedig bronzérmet nyert.
Kathi Béla húga három éremmel emlékezett a bátyjára
A sportban sokszor beszélnek erőről, kitartásról, fájdalomtűrésről és küzdelemről, de Erdős Kathi Klára története megmutatta, hogy az igazi erő néha egészen máshol kezdődik. Nem a súlyzók mellett, nem a színpadon, nem a pódiumon, hanem ott, ahol az embernek újra kell építenie magát egy veszteség után.
Erdős-Kathi Klára a verseny után nem magának tartotta meg az érmeket. Az aranyat, az ezüstöt és a bronzot is elvitte a temetőbe, és bátyjának, Kathi Bélának ajánlotta fel. Annak az embernek, aki sokak számára az erőt, az elszántságot és a megalkuvás nélküli munkát jelentette.
Buranits Ildikó megható sorokkal írt a történetről: „Nemcsak izmok voltak a pódiumon. Volt ott valami sokkal erősebb is: a szeretet. Kathi Béla húga a Fit Model kategóriában lépett színpadra. +35 Masters arany. True Novice ezüst. Novice bronz. Három érem, három győzelem. De ezek az érmek nem az ő polcára kerültek.”
A folytatás még megrendítőbb volt:
A verseny után a temetőbe vitte őket. Bátyjának, Bélának ajánlotta fel. Annak az embernek, aki egész életében az erőt tanította. Most ő mutatta meg, mi az igazi erő. Könnyek voltak a nézőtéren. Mert néha a legnagyobb súly nem a rúdon van. Hanem a szíven.
„Nem volt könnyű folytatni”
Erdős-Kathi Klára már május 5-én is őszintén írt arról, milyen nehéz volt számára újrakezdeni, és mit jelentett neki a sport a gyász időszakában.
„Minden kezdet nehéz... de minden lépés számít” – írta Instagram-oldalán, majd így folytatta: „Volt idő, amikor azt éreztem, hogy darabokra hullott körülöttem minden. A testvérem elvesztése után kellett valami, ami megtart... ami ad egy kis erőt a napokhoz a család mellett. Nekem ez a sport lett.”
A bejegyzésben arról is beszélt, hogy nem egyik napról a másikra találta meg újra az erejét. „Nem volt könnyű folytatni. Nem volt motivációm, nem volt kedvem, csak egy apró remény, hogy talán segít. Nem egyik napról a másikra, nem varázsütésre... hanem lassan, lépésről lépésre.”
Erdős-Kathi Klára számára a mozgás kapaszkodó lett. Ahogy fogalmazott: „A mozgás lett a kapaszkodóm. Az a hely, ahol újra levegőt kaptam, ahol erősebb lettem – nem csak testben, hanem lélekben is.”
A posztban azoknak is üzent, akik most állnak egy nehéz időszak elején, vagy éppen úgy érzik, nem tudják, honnan induljanak el: „Ha most te is ott állsz a kezdetnél, és nehéznek érzed... tudd, hogy nem vagy egyedül. Nem kell tökéletesnek lenned. Nem kell gyorsnak lenned. Csak kezdd el. Nem kell versenyszerűen csinálnod, csak csináld.”
„A legnagyobb súly nem a rúdon van, hanem a szíven”
A múlt hétvégi Iron Diva Classic így nemcsak egy verseny lett Erdős Kathi Klára számára, hanem egy személyes üzenet is. Egy üzenet arról, hogy a gyász nem tűnik el, de az ember megtanulhat vele együtt lélegezni, mozogni, küzdeni és továbbmenni.
Buranits Ildikó szavai pontosan foglalták össze a pillanat súlyát: „Mert néha a legnagyobb súly nem a rúdon van. Hanem a szíven.”
Erdős-Kathi Klára három érme így sokkal több lett, mint sporteredmény. Az arany, az ezüst és a bronz egy testvéri kapcsolat, egy veszteség és egy újrakezdés jelképe lett.
Buranits Ildikó így búcsúzott: „Nyugodj békében, Bajnok. A húgod nem felejt, s mindannyian emlékezni fogunk a szavaidra.”
Majd felidézte Kathi Béla néhány sokat idézett mondatát is: „Nem azért csinálod, mert szereted. Azért csinálod, mert muszáj.”
„A fájdalom csak gyengeség, ami távozik a testből.”
„Ha könnyű lenne, mindenki csinálná.”
Kathi Béla 2025 augusztusában, 46 éves korában ciprusi nyaralása során kerékpárbalesetben halt meg. Ő volt minden idők egyik legnagyobb magyar testépítője. A többek között kétszeres Superbody abszolút győztes Kathi Béla visszavonulása után a testépítés, az erőemelés, a testmozgás és az egészséges életmód egyik legelkötelezettebb népszerűsítőjeként, influenszerként vált ismertté. Nemcsak az edzőtermekben, de azokon kívül is sokan ismerték és elismerték eredményeit.