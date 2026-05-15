A múlt hétvégén rendezték meg az Iron Diva Classic versenyt a V.30 Belvárosi Sportközpontban, amelynek promótere Buranits Ildikó volt. A verseny egyik legmeghatóbb történetét Kathi Béla húga, Erdős-Kathi Klára írta, aki a Fit Model kategóriában állt színpadra, és három éremmel zárta a napot: a +35 Masters kategóriában aranyérmet szerzett, a True Novice mezőnyben ezüstöt, a Novice kategóriában pedig bronzérmet nyert.

Kathi Béla húga, Erdős-Kathi Klára edzés közben – a sport adott neki erőt a gyász feldolgozásához

Kathi Béla húga három éremmel emlékezett a bátyjára

A sportban sokszor beszélnek erőről, kitartásról, fájdalomtűrésről és küzdelemről, de Erdős Kathi Klára története megmutatta, hogy az igazi erő néha egészen máshol kezdődik. Nem a súlyzók mellett, nem a színpadon, nem a pódiumon, hanem ott, ahol az embernek újra kell építenie magát egy veszteség után.

Erdős-Kathi Klára a verseny után nem magának tartotta meg az érmeket. Az aranyat, az ezüstöt és a bronzot is elvitte a temetőbe, és bátyjának, Kathi Bélának ajánlotta fel. Annak az embernek, aki sokak számára az erőt, az elszántságot és a megalkuvás nélküli munkát jelentette.

Buranits Ildikó megható sorokkal írt a történetről: „Nemcsak izmok voltak a pódiumon. Volt ott valami sokkal erősebb is: a szeretet. Kathi Béla húga a Fit Model kategóriában lépett színpadra. +35 Masters arany. True Novice ezüst. Novice bronz. Három érem, három győzelem. De ezek az érmek nem az ő polcára kerültek.”

A folytatás még megrendítőbb volt:

A verseny után a temetőbe vitte őket. Bátyjának, Bélának ajánlotta fel. Annak az embernek, aki egész életében az erőt tanította. Most ő mutatta meg, mi az igazi erő. Könnyek voltak a nézőtéren. Mert néha a legnagyobb súly nem a rúdon van. Hanem a szíven.

„Nem volt könnyű folytatni”

Erdős-Kathi Klára már május 5-én is őszintén írt arról, milyen nehéz volt számára újrakezdeni, és mit jelentett neki a sport a gyász időszakában.

„Minden kezdet nehéz... de minden lépés számít” – írta Instagram-oldalán, majd így folytatta: „Volt idő, amikor azt éreztem, hogy darabokra hullott körülöttem minden. A testvérem elvesztése után kellett valami, ami megtart... ami ad egy kis erőt a napokhoz a család mellett. Nekem ez a sport lett.”