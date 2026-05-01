A hatóságok szerint a 72 éves Jerry Wayne Ross még április 23-án, Cherokee megyében hajtott bele a North Georgia Cycling Association kerékpárosaiba, akik éppen szokásos csütörtök esti, 51 kilométeres túrájukat teljesítették.

Kerékpárosok közé hajtott egy sofőr az Egyesült Államokban

Fotó: Fox 5 Atlanta

Miért hajtott bele a kerékpárosokba az idős sofőr?

A beszámolók szerint Ross közel három kilométeren keresztül dudált a Sugar Pike Road nevű útszakaszon, miközben

a kerékpárosok előttük haladtak. Richard Collins, a csoport vezetője a Fox 5 Atlantának azt mondta, a sofőr „folyamatosan, túlzó módon” nyomta a dudát, és egy pillanatra sem hagyta abba.

A videófelvételek alapján a férfi később felgyorsított, és a csoport mellé hajtott. A gyanú szerint autója jobb oldali visszapillantó tükrével elütötte az egyik kerékpárost. Az ütközés következtében a biciklisek összegabalyodtak, nekicsapódtak az autónak, majd az aszfaltra zuhantak.

Balra fordultam, hogy lássam, mi történik, és abban a pillanatban az autó már a bal lábamnál volt”

– idézte fel Collins.

Az autós ezután megállás nélkül továbbhajtott, miközben Collins az úton maradt. A férfi a vállán, a könyökén és a térdén horzsolásokat szenvedett, a helyszínen mentők látták el. Későbbi ortopédiai vizsgálata során azonban kiderült, hogy az alsó gerincszakaszán törést szenvedett. A másik érintett kerékpáros kisebb sérülésekkel megúszta.

A Cherokee megyei seriffhivatal munkatársai később egy közeli háznál találták meg Rosst, aki egy szomszédnál rejtőzött el. A Honda Pilot típusú terepjáróján olyan sérüléseket találtak, amelyek kerékpárral történt ütközésre utaltak.

A férfi a rendőröknek elismerte, hogy találkozott a kerékpárosokkal, ám tagadta a felelősségét. Azt állította, hogy a biciklisek az út közepén haladtak, és ők okozták az ütközést.

Rosst végül két rendbeli súlyos testi sértéssel, agresszív vezetéssel, cserbenhagyásos gázolással, valamint a megfelelő követési távolság be nem tartásával vádolták meg. Jelenleg is a Cherokee megyei börtönben van őrizetben, az ügyben kiszabott óvadék összege összesen 24 540 dollár (közel 8,2 millió forint).