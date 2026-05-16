A 26 éves Viktor Jurkot széles körökben hatalmas ígéretnek tartják, hiszen a hajnali meccse előtt 14-0-s mérleggel rendelkezett, ha pedig azt is hozzátesszük, hogy 12 bunyója is kiütéssel végződött, akkor már mindent kezdünk megérteni. A 193 centiméter magas német harcos ellenfele a kolumbiai Edwin Castillo volt, aki 13-3-as eredménye sem nevezhető gyengének.

Viktor Jurk megint kiütéssel nyert

A világ leggyorsabb kiütése?

Jurk egyetlen csapassál vetett véget a Castillo elleni meccsének, a DAZN tudósítója maga sem akarta elhinni, hogy ennyi volt, ugyanakkor azt sem értette, hogy a bíró miért számol rá az egyértelműen ájult bokszolóra. Minden bizonnyal nem okozott maradandó sérülést a német bal keze, hiszen az eseményekről szóló tudósításokban arról lehetett olvasni, hogy a kolumbiai már állva várta az eredményhirdetést.

A hozzászólások között ellentmondások garmada jelent meg, egyesek szerint Castillo meg sem próbált védekezni, míg mások úgy gondolják, hogy először csak össze akarta érinteni a kesztyűket.

Jurk vélhetően nem a leggyorsabb kiütést mutatta be, hiszen 1997-ben Jimmy Thunder egy ennél is fürgébb mozdulattal végezte ki ellenfelét.

WAS THIS THE WORLD'S FASTEST KNOCKOUT?!?! 😱#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/nkAXTK8iP0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026