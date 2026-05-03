Micsoda teljesítmény! Kós Hubert 100 méteres hátúszásban első-, 200 méter vegyesen pedig második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon, ahol az amerikai Gretchen Walsh női 100 méter pillangón világcsúcsot ért el szombaton.

A nagymedencés eseményen a 23 éves magyar úszóklasszis, Kós Hubert előbbi számban 53.12 másodperces idővel, több mint két másodperces előnnyel diadalmaskodott.

Kós Hubert 100 méter háton is nyert
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert megállíthatatlan

A 200 méter hát olimpiai bajnoka a 200 méter vegyes döntőjében is érdekelt volt, itt 

összecsapott a francia szupersztár Léon Marchand-nal: végül a párizsi játékokon négy aranyat szerző világcsúcstartó nyert 1:57.28-cal, Kós nem sokkal mögötte, az amerikai Carson Fosterrel holtversenyben, 1:57.95-tel csapott célba.

A viadalon született egy hatalmas világcsúcs is, az amerikai Gretchen Walsh női 100 méter pillangón majdnem három tizedet faragott saját korábbi rekordjából (54.60), és 54.33 másodperc alatt ért célba.

A női 50 méter gyors döntőjében Pádár Nikolett is érdekelt volt, a 20 éves magyar versenyző 25.52 másodperccel nyolcadik lett - írja az MTI. 

