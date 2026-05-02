Újabb magyar sikerek születtek a Fort Lauderdale Open harmadik versenynapján: a 200 méter hát olimpiai bajnoka, Kós Hubert magabiztosan nyerte fő számát, Pádár Nikolett pedig 200 méter gyorson teljesítette az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet. Kós Hubert 1:56.37 perces idővel, közel négy másodperces előnnyel győzött 200 méter háton, majd 200 méter gyorson is hatalmas egyéni csúcsot úszott.

Kós Hubert parádézik az Egyesült Államokban Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert újabb győzelme 200 méter háton

A 200 méter hát olimpiai bajnoka nemcsak fő számában villantott, hanem 200 méter gyorson is remekelt. A fináléban 1:47.29 perces idővel másodikként csapott célba, ami hatalmas egyéni csúcs számára: korábbi legjobbja 1:49.61 volt, amelyet még ifjúsági korú versenyzőként ért el.

A Fort Lauderdale Open Kós számára az idei első nagymedencés verseny, amelyen több számban is nevezett.

A viadal mezőnye kifejezetten erős, a rajtlistán több nemzetközi sztár is szerepelt, köztük Katie Ledecky, Gretchen Walsh, Summer McIntosh és Léon Marchand.

Pádár Nikolett másodszor is Eb-szintet teljesített

A női 200 méter gyors döntőjében Pádár Nikolett is medencébe ugrott, és 1:57.27 perces eredménnyel a hatodik helyen végzett. Ideje jobb volt a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott 1:58.05-ös Európa-bajnoki szintnél, így ebben a számban is teljesítette az induláshoz szükséges követelményt.

Pádár Nikolett remekel Amerikában
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A 20 éves magyar úszó egy nappal korábban 400 méter gyorson is Eb-szintet úszott, így Fort Lauderdale-ben rövid időn belül másodszor igazolta jó formáját.

A Fort Lauderdale Open április 29. és május 2. között zajlik a Fort Lauderdale Aquatic Centerben, nagymedencés körülmények között.

