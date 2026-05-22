A levezető elnöki posztot természetesen még ellátta a közgyűlésén Kósa Lajos, vagyis jöhettek az ilyenkor szokásos „kötelező körök” (beszámoló az előző szezonról, a 2025-ös mérleg és beszámoló, a felügyelőbizottság és könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, valamint a következő szezonra vonatkozó pénzügyi terv ismertetése) a tisztújítás előtt. Ennek a levezetését Kósa Lajos átadta az alelnöknek, Fiák Istvánnak, aki elsőként Telegdi Attilát kérte fel arra, hogy ismertesse röviden a programját, őt követte Török Zoltán - olvasható a szövetség közlésében.

Már nem Kósa Lajos a szövetség elnöke

Telegdi Attila lett Kósa Lajos követője

A közgyűlés titkos szavazással választott: a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökévé Telegdi Attilát választották. Tizenkilenc szavazatot kapott, míg Török Zoltán tizenhetet – a 36 szavazásra jogosult küldöttek ötven százaléka, plusz egy szavazat kellett a sikerhez, így a szavazás már az első körben sikert hozott.

Az elnökségi tagok a következő négy évre: a megválasztott elnök által javasoltak közül mind a négyen, Nagy-Heidum Bernadett, Egyed Krisztina, Tokaji-Kulcsár Zsófia és Darázs Péter is megkapták az előírt szavazatot – mellettük Elek Attila, Kövér Balázs, Vései Eszter és Tóth Szilárd is az elnökség tagja lett.

A közgyűlés záró felvonásában került sor a pályafutásukat befejező sportolók búcsúztatására: a visszavonulás mellett döntött öt rövidpályás gyorskorcsolyázó, Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somogyi Barbara és Nógrádi Bence.

A megható pillanatok után következett az év sportolója díjak átadása: az év felnőtt női sportolója Somodi Maja, férfi sportolója Moon Wonjun lett (mindketten rövidpályás gyorskorcsolya), az év felnőtt sportolói a milánói negyedik helyezett páros műkorcsolyázók, Pavlova Mária és Sviatchenko Aleksei lettek.

A közgyűlés életműdíjat adományozott Remport Gabriellának, Görgényi Andrásnak és dr. Bathó Ferencnek.