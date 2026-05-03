Gratulálunk a magyar bajnoki címhez! A lengőrúd art technikailag az egyik legösszetettebb kategória. Mi jelenti önnek a legnagyobb kihívást: a rúd folyamatos kilengésének kontrollálása, vagy az, hogy a nagy erőkifejtés közben is megmaradjon a művészi könnyedség? - kérdeztük Székely Zsófia légtornászt.

Számomra a legnagyobb kihívást a lengőrúd folyamatos kilengésének kontrollálása jelenti. Magát a sportágat a sima rúdsportban és rúdművészetben kezdtem, ott indult az egész számomra, és csak később ismerkedtem meg a lengőrúddal. Ott a rúd alul és felül is rögzítve van, így nincs meg ez a fajta nehézség, nem kell külön a kilengését kontrollálni. Az erőkifejtés és a mozdulatok mögötti tudatosság már ott is alap volt, és mindig fontosnak tartottam, hogy a gyakorlat közben megmaradjon a művészi könnyedség. Ezt a szemléletet hoztam magammal a lengőrúdhoz is, viszont itt ehhez még az is társul, hogy a rúd folyamatos mozgását is kezelni kell. Pont ez az a plusz, ami miatt sokkal nagyobb figyelmet és jelenlétet igényel, és ami számomra a legnagyobb kihívást jelenti benne.

A lengőrúd egyik leglátványosabb része a repülés élménye. Nehéz volt megszoknia a magasságot?

Számomra pont ez az, ami a leginkább megfog a lengőrúdban, és amiért igazán szeretem csinálni. Őszintén szólva sosem gondoltam volna, hogy ennyire fogom élvezni ezt a fajta „repülés” érzést.

Egyszerűen leírhatatlan élmény, amikor fent vagyok a rúdon, és dinamikusan pörgök, forgok – ilyenkor teljesen megszűnik minden más. Nem érzem a magasságot, nincs bennem félelem, egyszerűen csak átadom magam az érzésnek, és élvezem az egészet. Valójában nem is kellett külön megszoknom ezt a helyzetet, mert amikor odafent vagyok, nem azon gondolkodom, hogy milyen magasan vagyok, hanem tényleg csak arra figyelek, hogy jelen legyek, és megéljem azt, amit csinálok.

Hogyan néz ki egy átlagos edzésnapja? Mennyi munka van egy aranyérmes koreográfia mögött?

Jelenleg a Debreceni Egyetem harmadéves, egyéni tanrendes, sportmentor programos és sportösztöndíjas gyógytornászhallgatója vagyok. A napom általában már kora reggel elkezdődik, hat körül kelek, és fél nyolctól fél tízig edzek, majd tíztől kezdődnek az egyetemi gyakorlataim. Az edzésen a bemelegítést követően a koreográfia részeit nézem át, majd végül az egész gyakorlatot eltáncolom. A napközbeni órarendem változó, attól függően, hogy éppen milyen egyetemi gyakorlataim vannak. Emellett konditermi edzésekre is járok, ahol főként állóképességet, mobilizációt és hajlékonyságot fejlesztek. A saját edzéseim és az egyetemi elfoglaltságok mellett hetente körülbelül hat órában edzéseket is tartok lengőrúd- és gyerekrúd-utánpótlásnak.