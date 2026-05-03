Gratulálunk a magyar bajnoki címhez! A lengőrúd art technikailag az egyik legösszetettebb kategória. Mi jelenti önnek a legnagyobb kihívást: a rúd folyamatos kilengésének kontrollálása, vagy az, hogy a nagy erőkifejtés közben is megmaradjon a művészi könnyedség? - kérdeztük Székely Zsófia légtornászt.
Számomra a legnagyobb kihívást a lengőrúd folyamatos kilengésének kontrollálása jelenti. Magát a sportágat a sima rúdsportban és rúdművészetben kezdtem, ott indult az egész számomra, és csak később ismerkedtem meg a lengőrúddal. Ott a rúd alul és felül is rögzítve van, így nincs meg ez a fajta nehézség, nem kell külön a kilengését kontrollálni. Az erőkifejtés és a mozdulatok mögötti tudatosság már ott is alap volt, és mindig fontosnak tartottam, hogy a gyakorlat közben megmaradjon a művészi könnyedség. Ezt a szemléletet hoztam magammal a lengőrúdhoz is, viszont itt ehhez még az is társul, hogy a rúd folyamatos mozgását is kezelni kell. Pont ez az a plusz, ami miatt sokkal nagyobb figyelmet és jelenlétet igényel, és ami számomra a legnagyobb kihívást jelenti benne.
A lengőrúd egyik leglátványosabb része a repülés élménye. Nehéz volt megszoknia a magasságot?
Számomra pont ez az, ami a leginkább megfog a lengőrúdban, és amiért igazán szeretem csinálni. Őszintén szólva sosem gondoltam volna, hogy ennyire fogom élvezni ezt a fajta „repülés” érzést.
Egyszerűen leírhatatlan élmény, amikor fent vagyok a rúdon, és dinamikusan pörgök, forgok – ilyenkor teljesen megszűnik minden más. Nem érzem a magasságot, nincs bennem félelem, egyszerűen csak átadom magam az érzésnek, és élvezem az egészet. Valójában nem is kellett külön megszoknom ezt a helyzetet, mert amikor odafent vagyok, nem azon gondolkodom, hogy milyen magasan vagyok, hanem tényleg csak arra figyelek, hogy jelen legyek, és megéljem azt, amit csinálok.
Edző, versenyző, és egyetemre is jár a magyar bajnok légtornász
Hogyan néz ki egy átlagos edzésnapja? Mennyi munka van egy aranyérmes koreográfia mögött?
Jelenleg a Debreceni Egyetem harmadéves, egyéni tanrendes, sportmentor programos és sportösztöndíjas gyógytornászhallgatója vagyok. A napom általában már kora reggel elkezdődik, hat körül kelek, és fél nyolctól fél tízig edzek, majd tíztől kezdődnek az egyetemi gyakorlataim. Az edzésen a bemelegítést követően a koreográfia részeit nézem át, majd végül az egész gyakorlatot eltáncolom. A napközbeni órarendem változó, attól függően, hogy éppen milyen egyetemi gyakorlataim vannak. Emellett konditermi edzésekre is járok, ahol főként állóképességet, mobilizációt és hajlékonyságot fejlesztek. A saját edzéseim és az egyetemi elfoglaltságok mellett hetente körülbelül hat órában edzéseket is tartok lengőrúd- és gyerekrúd-utánpótlásnak.
Hetente mennyit edz összesen?
Összességében a heti edzésmennyiségem a rúdsportos, lengőrúdedzéseket és a konditermi munkát is beleszámolva nagyjából húsz órára jön ki. Azt mondanám, hogy emiatt sok mindenről lemondok, de valójában ezt nem teherként élem meg. Inkább úgy fogom fel, hogy ezt az életmódot választottam, és tudom, hogy az eredményekhez ez is hozzátartozik. Vannak dolgok, amik háttérbe kerülnek, de számomra ez nem hiányérzet, hanem egy tudatos döntés része, amit szívesen vállalok.
A magyar bajnokságon látható fotóin a türkizkék, csillogó ruha és a precíz smink nagyon erős összképet ad. Ez mennyire az ön színpadi jelmeze?
Alapvetően egy nagyon színes, nyitott és vidám személyiségnek tartom magam, és mindig törekszem arra, hogy ez a versenyruháimon is visszaköszönjön. Ezért választottam ezt a türkizkék, mentás árnyalatot is, mert úgy éreztem, hogy ez teszi igazán különlegessé a megjelenésemet. A precíz smink és az összkép is nagyon fontos része ennek, hiszen amikor összeáll az egész – a ruha, a smink és a színpadi jelenlét –, az ad egy plusz magabiztosságot.
A bírók mennyire veszik figyelembe az összképet: a hajat, a ruhát, a kisugárzást?
Szerintem ebben a sportágban az összkép elengedhetetlen része az előadásnak.
Fontos, hogy minden harmonizáljon egymással: a ruha, a smink, a haj, és hogy ez az egész igényesen, átgondoltan legyen megjelenítve. Ez a sportág számomra eleve a csillogásról és a látványról is szól, és ez a vizuális világ csak még inkább megkoronázza az élményt.
Rövid idő alatt több száz kedvelés érkezett a győzelmi fotójára. Mennyire fontosak önnek ezek a visszajelzések?
Számomra nagyon fontos a visszajelzés, hiszen a tanítványaimból kiindulva én vagyok az a személy, aki nemcsak a sportágon belül, hanem sokszor az élet más területein is példaképként jelenik meg. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy méltó edzőjük és hiteles példaképük legyek. Szeretném, ha azt látnák rajtam keresztül, hogy a kitartás, a munka és az alázat valóban eredményhez vezet, és hogy ebben a sportágban is lehet tudatosan, örömmel és önazonosan fejlődni.
A szépség és a tökéletes megjelenés mennyire fontos önnek a magánéletben és a bírók előtt?
Azt gondolom, ezt a hozzáállást alapvetően a sportból hozom, hiszen nyolcéves korom óta versenysportolok és állok színpadon. Ez idő alatt természetessé vált számomra a maximalizmus, ami nemcsak a megjelenésemben, hanem a tanulmányaimban és a sportban is végigkísér. Mindig törekszem arra, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból, és hogy ne csak külsőleg, hanem belsőleg is a maximumomat tudjam adni, akár a sportban, akár az élet más területein.
Mennyi időt vesz igénybe egy-egy verseny előtt a ruha, a smink és a haj előkészítése?
A felkészülés a versenyekre ebből a szempontból viszonylag jól kialakult rutinná vált.
A hajamat általában már a verseny előtti napon befonják, így azzal a verseny napján már nincs sok teendőm, elég csak egy kontyot vagy egy egyszerű csurkát készítenem belőle. A sminket viszonylag gyorsan el tudom készíteni magamnak, már kialakult benne egy rutin.
A versenyruhám pedig szerintem az egyik legjobb varrónő keze munkáját dicséri, aki rendkívül precízen, gyorsan és gyönyörűen dolgozik, így ezzel is szerencsére mindig minden rendben van. Összességében ezeknek köszönhetően a versenyek előtti készülődés nem stresszes, inkább egy jól megszokott, gördülékeny folyamat.
Júliusban Budaörsön rendezik a légtorna Európa-bajnokságot
Július 1. és 5. között Budaörs ad otthont a légtorna Európa-bajnokságnak, amelyen várhatóan több mint 500 versenyző indul mintegy 23 országból. A versenyt a Magyar Levegősportok Szövetsége a sportág nemzetközi szövetségével közösen rendezi. A tavalyi, szintén Budaörsön megrendezett világbajnoksággal ellentétben – ahol a rúdsport is szerepelt – ezúttal kizárólag légtorna-versenyszámok kerülnek a programba. A magyar csapat létszáma meghaladja a 120 főt, a szövetség pedig a korábbi eredmények alapján idén is dobogós helyezésekben bízik. Zsófia ezen az Európa-bajnokságon nem indul, a hazai rendezésű esemény azonban fontos állomás a magyar levegősportok számára. A MALESZ azon dolgozik, hogy a légtorna szakágban a karika, a silk és a hammock mellett a lengőrúd is elfogadott és bejegyzett mozgásformává váljon.
Amikor ott áll a csarnok közepén, a rúd alatt, és tudja, hogy minden szem önre szegeződik, mi fut át az agyán?
Számomra leírhatatlan érzés, amikor ott állok a színpadon, és még nem indult el a zene. Ilyenkor egyszerre van bennem az izgalom és az a nagyon tiszta pillanat, hogy igen, itt vagyok, megérkeztem, és az elmúlt hónapok munkája most ebben a pár percben fog összeérni. Ez az a négy perc, amikor minden, amit hosszú ideig tanultam és gyakoroltam, végre megmutatkozhat. Ilyenkor teljesen fókuszban vagyok, és azt érzem, hogy ez az én időm, amikor megmutathatom, mire vagyok képes. A közönség és a helyszín energiája számomra nagyon meghatározó. Nagyon szeretem azokat a versenyeket, ahol él a közönség, tapsol, reagál, és tényleg velem együtt éli meg az előadást. Ez rengeteget ad hozzá az élményhez, és sokszor még jobban fel is tölt a színpadon. Ez az egész együtt – az izgalom, a koncentráció és a közönség energiája – olyan érzés, amit nehéz szavakba önteni, de számomra ez a sport egyik legszebb része.
2026-ban ismét a csúcsra ért Magyarországon. Mi lehet a következő állomás?
A célom alapvetően az, hogy minél több nemzetközi versenyen részt tudjak venni, és minél több világbajnokságra és Európa-bajnokságra sikerüljön kvalifikálnom magam. Szeretném minél szélesebb körben megmérettetni magam, és folyamatosan fejlődni a sportágban.
Székely Zsófia legjobb eredményei
2024. július 4., San Severo – POSA Pole Sport Európa-bajnokság: 10. hely
2025. április – MALESZ Magyar Bajnokság: magyar bajnok sport kategóriában lengőrúdba
2025. május – MALESZ Magyar Bajnokság: magyar bajnok art kategóriában lengőrúdban
2025. július 17., Prága – POSA Európa-bajnokság, rúdsport: 16. hely
2025. október 30., Cesenatico – POSA világbajnokság, lengőrúd: 4. hely
2025. december 13., Budapest – POSA világbajnokság, Pole Sport: 17. hely
2026. április 12. – MALESZ Magyar Bajnokság: magyar bajnok art kategóriában lengőrúdban