Leukémiával küzd a világbajnok legenda, Mark Webster

Fotó: GBRCI/GEISLER-FOTOPRESS / Geisler-Fotopress

A 2008-as BDO-világbajnok visszavonulása óta rendszeresen dolgozik szakértőként a Sky Sports csatornánál, így sok nézőnek feltűnt a hiánya a Premier League-darts közvetítéseiből.

Webster most tisztázta, hogy egy ritka, krónikus vérrákos betegséggel küzd, ugyanakkor biztató híreket is kapott az orvosoktól

- írja a Magyar Nemzet.

A korábbi klasszis elmondta, hogy a leukémia ezen típusa jól kezelhető, a betegek nagy részét sikeresen meggyógyítják. Webster hangsúlyozta, hogy összességében jól érzi magát, azonban a kezelések ellenére a fehérvérsejtszáma még mindig alacsony, ezért az immunrendszere gyenge maradt. Emiatt egyelőre nem térhet vissza a képernyőre.

A dartsvilág számos szereplője támogatásáról biztosította a korábbi világbajnokot, és sokan remélik, hogy még az idei Premier League-szezon során ismét feltűnhet szakértőként a televízióban.

Közben a Premier League alapszakasza a hajrájához érkezett: Luke Littler és Jonny Clayton már biztosította helyét a londoni négyes döntőben, míg az üldözők között még komoly csata zajlik a továbbjutásért.