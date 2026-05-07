Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Sport

Vak bíró és Michael Jackson a Bayern-PSG meccsen: íme, a legjobb mémek

Szenzáció

Átírhatja a történelmet a 700 éves múmia halálos titka

Sokkoló bejelentést tett a dartsvilág egyik ismert alakja, a korábbi világbajnok Mark Webster. A 42 éves egykori játékos elárulta, hogy januárban hajas sejtes leukémiát (HCL) diagnosztizáltak nála, emiatt az elmúlt hetekben nem szerepelt a televíziós közvetítések során.

Leukémiával küzd a világbajnok legenda, Mark Webster
A 2008-as BDO-világbajnok visszavonulása óta rendszeresen dolgozik szakértőként a Sky Sports csatornánál, így sok nézőnek feltűnt a hiánya a Premier League-darts közvetítéseiből. 

Webster most tisztázta, hogy egy ritka, krónikus vérrákos betegséggel küzd, ugyanakkor biztató híreket is kapott az orvosoktól

A korábbi klasszis elmondta, hogy a leukémia ezen típusa jól kezelhető, a betegek nagy részét sikeresen meggyógyítják. Webster hangsúlyozta, hogy összességében jól érzi magát, azonban a kezelések ellenére a fehérvérsejtszáma még mindig alacsony, ezért az immunrendszere gyenge maradt. Emiatt egyelőre nem térhet vissza a képernyőre.

A dartsvilág számos szereplője támogatásáról biztosította a korábbi világbajnokot, és sokan remélik, hogy még az idei Premier League-szezon során ismét feltűnhet szakértőként a televízióban.

Közben a Premier League alapszakasza a hajrájához érkezett: Luke Littler és Jonny Clayton már biztosította helyét a londoni négyes döntőben, míg az üldözők között még komoly csata zajlik a továbbjutásért.

