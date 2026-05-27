A kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang az olimpia után pihenőidejét tölti, ennek apropóján érkezett vissza Magyarországra, ahol a családját és a barátait is meglátogatta. A korábban magyar, jelenleg kínai színekben versenyző rövidpályás gyorskorcsolyázó a Ferencvároshoz is visszatért, amelyhez továbbra is erős emlékek kötik. Az olimpiai bajnok friss nyilatkozatát a Magyar Nemzet szúrta ki.

Liu Shaoang korábban magyar, egy ideje viszont már kínai színekben versenyez

Liu Shaoang elmondta, mi lesz Kínával

„Nyilván az edzések mellett, meg a sok verseny miatt kevesebbet jártam most itt Magyarországon, viszont most ugye pihenőidőszak van. Egy olimpia után általában a sportolók mindig többet szoktak pihenni, most én is így teszek” – mondta Fradi TV-nek Liu Shaoang, aki hozzátette, a családját és a barátait is szerette volna meglátogatni.

A legfontosabb kérdés az volt, hogyan folytatódik a pályafutása, miután testvérével, Liu Shaolin Sándorral lejárt a szerződésük Kínában.

A válasza egyértelmű volt: „Igazából Kínával szeretnénk tartani az együttműködésünket, szeretnénk továbbra is kínai színekben versenyezni, úgyhogy nekünk egyelőre ez a célunk, hogy továbbra is Kínát támogassuk és Kínát képviseljük.”

Ez a magyar szurkolók számára különösen érdekes mondat, hiszen Liu Shaoang magyar színekben lett olimpiai bajnok: 2018-ban a férfi váltóval, 2022-ben pedig 500 méteren nyert aranyérmet.



A negatív kommentekről is őszintén beszélt

Az interjúban szóba került Liu Shaoang háromnyelvű olimpia utáni posztja is. A gyorskorcsolyázó szerint ebben semmi meglepő nincs.

„Én azért elég nemzetközi családból jövök, ugyanakkor nekem édesanyám magyar, édesapám kínai” – mondta.

Majd hozzátette: „Nemzetközi versenyeken veszünk részt, tehát az, hogy én most beszélek kínaiul, és magyarul, és angolul is akár, ez szerintem teljesen normális.”

Az országváltás után a Liu testvérek sok kritikát kaptak, Liu Shaoang szerint azonban ez elsősorban az internet világára jellemző.

„Egyébként, amikor magyar színekben versenyeztünk, akkor is nagyon sok negatív kommentet kaptunk” – mondta.

Szerinte az online térben sokan következmények nélkül írnak le bántó véleményeket. „Manapság az ember úgy posztol az interneten, hogy következmények nélkül tud írogatni” – fogalmazott.