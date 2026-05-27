A kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang az olimpia után pihenőidejét tölti, ennek apropóján érkezett vissza Magyarországra, ahol a családját és a barátait is meglátogatta. A korábban magyar, jelenleg kínai színekben versenyző rövidpályás gyorskorcsolyázó a Ferencvároshoz is visszatért, amelyhez továbbra is erős emlékek kötik. Az olimpiai bajnok friss nyilatkozatát a Magyar Nemzet szúrta ki.
Liu Shaoang elmondta, mi lesz Kínával
„Nyilván az edzések mellett, meg a sok verseny miatt kevesebbet jártam most itt Magyarországon, viszont most ugye pihenőidőszak van. Egy olimpia után általában a sportolók mindig többet szoktak pihenni, most én is így teszek” – mondta Fradi TV-nek Liu Shaoang, aki hozzátette, a családját és a barátait is szerette volna meglátogatni.
A legfontosabb kérdés az volt, hogyan folytatódik a pályafutása, miután testvérével, Liu Shaolin Sándorral lejárt a szerződésük Kínában.
A válasza egyértelmű volt: „Igazából Kínával szeretnénk tartani az együttműködésünket, szeretnénk továbbra is kínai színekben versenyezni, úgyhogy nekünk egyelőre ez a célunk, hogy továbbra is Kínát támogassuk és Kínát képviseljük.”
Ez a magyar szurkolók számára különösen érdekes mondat, hiszen Liu Shaoang magyar színekben lett olimpiai bajnok: 2018-ban a férfi váltóval, 2022-ben pedig 500 méteren nyert aranyérmet.
A negatív kommentekről is őszintén beszélt
Az interjúban szóba került Liu Shaoang háromnyelvű olimpia utáni posztja is. A gyorskorcsolyázó szerint ebben semmi meglepő nincs.
„Én azért elég nemzetközi családból jövök, ugyanakkor nekem édesanyám magyar, édesapám kínai” – mondta.
Majd hozzátette: „Nemzetközi versenyeken veszünk részt, tehát az, hogy én most beszélek kínaiul, és magyarul, és angolul is akár, ez szerintem teljesen normális.”
Az országváltás után a Liu testvérek sok kritikát kaptak, Liu Shaoang szerint azonban ez elsősorban az internet világára jellemző.
„Egyébként, amikor magyar színekben versenyeztünk, akkor is nagyon sok negatív kommentet kaptunk” – mondta.
Szerinte az online térben sokan következmények nélkül írnak le bántó véleményeket. „Manapság az ember úgy posztol az interneten, hogy következmények nélkül tud írogatni” – fogalmazott.
A sportoló az igazi találkozások alkalmával egészen mást tapasztalt:
Személyesen sosem találkoztam olyan emberrel, akár itt, akár Kínában, hogy odajött volna és mondta volna, hogy én valami rosszat tettem volna. Ez szerintem csak az internetnek a hatása.
Liu Shaoang az olimpiáról is beszélt, és nem tagadta, hogy az eredmények nem úgy alakultak, ahogyan szerette volna. Ennek ellenére nem csak csalódásként tekint vissza a versenyre.
„Aki követte az eseményeket, tudja, hogyan sikerültek az eredmények. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon élveztem az olimpiát. Talán ez volt az az alkalom, amikor igazán át tudtam élni, mit jelent ott lenni egy olimpián” – mondta.
Kétszer is a dobogó tetején
Szerinte a rövidpályás gyorskorcsolyában különösen nehéz előre megjósolni, ki érhet fel a csúcsra.
„Amikor az ember kiutazik egy olimpiára, soha nincs papírforma arra, hogy kiből lesz olimpiai bajnok” – fogalmazott.
A saját pályafutását így is kivételesnek tartja.
Nekem szerencsére megadatott, hogy a pályafutásom során kétszer is a dobogó legfelső fokára állhattam, egyszer a Fradi színeiben is. Rengeteg tapasztalatot szereztem, ezért számomra ez pozitív és nagyon tanulságos időszak volt
– mondta Liu Shaoang.
A Fradihoz továbbra is kötődik
Liu Shaoang a Ferencvárosról is meleg szavakkal beszélt. Mint mondta, mindig szívesen tér vissza a klubhoz, amelyhez rengeteg emlék köti.
Az itt töltött évek nagyon sok élményt és tapasztalatot adtak, ezért mindig jó szívvel jövök vissza a Fradiba
– mondta.
Külön kiemelte, hogy a klubbal megmaradt a jó kapcsolata. „A mai napig nagyon jó emlékek kötnek ide. Az összes vezetőtől még most is kapok üzenetet a születésnapomon vagy újévkor. Ez is azt mutatja, hogy a Fradi valóban összetartó család” – fogalmazott.
A fiatal sportolóknak azt üzente, hogy a céljaikért mindenképpen érdemes küzdeniük. „Ha van egy célod, azért mindenképp küzdj, mert a kemény munka mindig kifizetődik” – mondta Liu Shaoang, aki tehát Magyarországhoz és a Ferencvároshoz továbbra is erősen kötődik, a pályafutását azonban testvérével együtt továbbra is Kína színeiben képzeli el.