Alig fejeződött be a verseny, máris tömegek rajonganak érte. Rekordot jelentő jelentkezés érkezett a jövő évi London Marathonra, rengetegen akarják megdönteni az új világcsúcsot.

Újra megdől a világrekord a London Marathonon?

A szervezők keddi tájékoztatása szerint 1 338 554 indulási kérelmet kaptak a 2027-es viadalra. Ez 18 százalékos növekedés az ideire küldött - tavalyi - jelentkezéshez (1 133 813) képest, ami szintén csúcs volt.

Az érdeklődők közül sorsolással választják majd ki azokat, akik rajthoz állhatnak 2027. április 25-én. A szerencsések névsorát júliusban hirdetik ki.

Ez az elképesztő mennyiségű jelentkezés megerősíti, hogy a londoni a világ legnépszerűbb maratoni viadala”

– kommentálta a hírt Hugh Brasher, a London Marathon Events ügyvezetője. „Egyetlen verseny sincs ennek a közelében. Az a küldetésünk, hogy inspiráljuk az embereket, bármilyen korúak, épek vagy sérültek arra, hogy aktívak legyenek. Ezek az óriási számok jelzik a London Marathon erejét.”

Az idei verseny minden szempontból világraszóló sikerrel zárult. A klasszikus távot ugyanis minden eddiginél többen, 59 830-an teljesítették, ráadásul a férfi verseny történelmi világcsúccsal zárult. A kenyai Sabastian Sawe ugyanis elsőként törte át a kétórás határt versenykörülmények között és állított fel ezzel új világcsúcsot, 1:59:30 órás eredménnyel. A második helyezett etióp Yomif Kejelcha is remekelt, ő 1:59:41-gyel ért célba. A nőknél a szintén etióp Tigst Assefa nyert 2:15:41 órával, amivel megdöntötte saját, tisztán női versenyben tartott világcsúcsát.