Újabb elismerésben részesült a dartsvilág 19 éves világbajnoka, Luke Littler, aki talán soha nem hitte volna, hogy valaha eljut a windsori kastélyba, ahol Vilmos herceg fogadta személyesen.
A Sky Sports tudósítása szerint Luke Littler kedden vette át a Brit Birodalom Rendje (MBE) kitüntetést, amit személyesen Vilmos herceg adott át neki a windsori kastélyában. A 19 éves dartssztárt a sporthoz való kivételes hozzájárulásával érdemelte ki, s ezt honfitársa, Luke Humphries is megkapta.
Micsoda megtiszteltetés. Egy csodálatos nap és nagyon büszke pillanat nekem és a családomnak. Nem is olyan régen még az akadémián és a helyi kocsmákban játszottam, így az, hogy most MBE-címet kaptam, egyszerűen hihetetlen. A családom, a szponzorok és a ti támogatásotok nélkül nem lennék itt, ezért köszönöm, ez nagyon sokat jelent nekem”
− írta ki hivatalos X-oldalára Littler.
Littler jelenleg éllovasa a darts Premier League-nek, amelynek 16. fordulóját Sheffieldben rendezik meg, hogy utána ráfordulhassunk a rájátszásra. A 19 éves játékos 2024-ben ezt a versenyt már megnyerte, a világbajnokságot pedig kétszer, 2025-ben és 2026-ban.
