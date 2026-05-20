Újabb elismerésben részesült a dartsvilág 19 éves világbajnoka, Luke Littler, aki talán soha nem hitte volna, hogy valaha eljut a windsori kastélyba, ahol Vilmos herceg fogadta személyesen.

Luke Littler átvette a Brit Birodalom Rendje kitüntetést

Luke Littler elképesztő kitüntetésben részesült hazájában

A Sky Sports tudósítása szerint Luke Littler kedden vette át a Brit Birodalom Rendje (MBE) kitüntetést, amit személyesen Vilmos herceg adott át neki a windsori kastélyában. A 19 éves dartssztárt a sporthoz való kivételes hozzájárulásával érdemelte ki, s ezt honfitársa, Luke Humphries is megkapta.

Micsoda megtiszteltetés. Egy csodálatos nap és nagyon büszke pillanat nekem és a családomnak. Nem is olyan régen még az akadémián és a helyi kocsmákban játszottam, így az, hogy most MBE-címet kaptam, egyszerűen hihetetlen. A családom, a szponzorok és a ti támogatásotok nélkül nem lennék itt, ezért köszönöm, ez nagyon sokat jelent nekem”

− írta ki hivatalos X-oldalára Littler.

what an honour🙏🏼 an amazing day and a very proud moment for me and my family. not that long ago I was playing in the academy and local pub leagues so to now have an mbe is crazy. wouldn’t be here without all the support of my family, sponsors and all of you so thank you it means… pic.twitter.com/3AiQe7E8yE — Luke Littler (@LukeTheNuke180) May 20, 2026

Littler jelenleg éllovasa a darts Premier League-nek, amelynek 16. fordulóját Sheffieldben rendezik meg, hogy utána ráfordulhassunk a rájátszásra. A 19 éves játékos 2024-ben ezt a versenyt már megnyerte, a világbajnokságot pedig kétszer, 2025-ben és 2026-ban.