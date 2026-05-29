A mindössze 19 éves angol, Luke Littler szenzációs, drámai csatában, 11–10-re győzte le Luke Humphriest a londoni O2 Arenában rendezett fináléban, és ezzel 410 ezer fonttal (közel 190 millió forinttal) gazdagodott. A találkozót sokan a Premier League történetének egyik legjobb döntőjeként emlegetik.

Luke Littler ismét felért a csúcsra

Mi történt Luke Littlerrel?

Littlernek különösen nehéz út vezetett a végső sikerig. A 17 héten, nyolc országon átívelő sorozat során hullámvölgyekből sem volt hiány: több városban kifütyülték, Manchesterben összetűzésbe keveredett Gian van Veennel, és saját bevallása szerint mentálisan is nagyon mélyre került.

A világbajnok dartsos a döntő utáni nyilatkozatában őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a helyzet.

„Hullámvasút volt az egész. Négy héten át a tabella végén álltam, aztán az ötödik estén megszereztem az első esti győzelmemet. Össze kellett szednem magam. Brightonban 79-es átlagot dobtam, nagyon mélyen voltam, most pedig itt állok a trófeával” – mondta könnyeivel küszködve.

A legmegdöbbentőbb vallomás azonban csak ezután következett. Littler elárulta, hogy a barátnőjének, Faithnek egy nehéz pillanatban azt mondta: nem biztos, hogy képes tovább folytatni.

Azt mondtam Faithnek, hogy nem akarom tovább csinálni. Hétről hétre a közönség… nagyon rosszul voltam lelkileg”

– vallotta be az angol tehetség.

Pedig a döntőben ismét megmutatta, miért tartják generációs zseninek. Humphries 6–3-ra is vezetett, miután egymás után három 100 feletti kiszállót produkált, ám a szünet után Littler teljesen átvette az irányítást, és elképesztő, 111,67-es átlaggal fordított.

A világelső mögött rangsorolt Luke Humphries sportszerűen gratulált riválisának, és megértette ellenfele érzelmeit.

„Luke számára a döntők mindig érzelmesek, és ez megmutatja, mennyit jelent neki a játék. Tizenhét héten át úton vagyunk, kemény munka ez. Meg akarsz nyerni egy ilyen trófeát. Talán ezért láthattuk ezt az érzelmi reakciót tőle” – fogalmazott a 31 éves dartsos.