A mindössze 19 éves angol, Luke Littler szenzációs, drámai csatában, 11–10-re győzte le Luke Humphriest a londoni O2 Arenában rendezett fináléban, és ezzel 410 ezer fonttal (közel 190 millió forinttal) gazdagodott. A találkozót sokan a Premier League történetének egyik legjobb döntőjeként emlegetik.
Mi történt Luke Littlerrel?
Littlernek különösen nehéz út vezetett a végső sikerig. A 17 héten, nyolc országon átívelő sorozat során hullámvölgyekből sem volt hiány: több városban kifütyülték, Manchesterben összetűzésbe keveredett Gian van Veennel, és saját bevallása szerint mentálisan is nagyon mélyre került.
A világbajnok dartsos a döntő utáni nyilatkozatában őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a helyzet.
„Hullámvasút volt az egész. Négy héten át a tabella végén álltam, aztán az ötödik estén megszereztem az első esti győzelmemet. Össze kellett szednem magam. Brightonban 79-es átlagot dobtam, nagyon mélyen voltam, most pedig itt állok a trófeával” – mondta könnyeivel küszködve.
A legmegdöbbentőbb vallomás azonban csak ezután következett. Littler elárulta, hogy a barátnőjének, Faithnek egy nehéz pillanatban azt mondta: nem biztos, hogy képes tovább folytatni.
Azt mondtam Faithnek, hogy nem akarom tovább csinálni. Hétről hétre a közönség… nagyon rosszul voltam lelkileg”
– vallotta be az angol tehetség.
Pedig a döntőben ismét megmutatta, miért tartják generációs zseninek. Humphries 6–3-ra is vezetett, miután egymás után három 100 feletti kiszállót produkált, ám a szünet után Littler teljesen átvette az irányítást, és elképesztő, 111,67-es átlaggal fordított.
A világelső mögött rangsorolt Luke Humphries sportszerűen gratulált riválisának, és megértette ellenfele érzelmeit.
„Luke számára a döntők mindig érzelmesek, és ez megmutatja, mennyit jelent neki a játék. Tizenhét héten át úton vagyunk, kemény munka ez. Meg akarsz nyerni egy ilyen trófeát. Talán ezért láthattuk ezt az érzelmi reakciót tőle” – fogalmazott a 31 éves dartsos.
A döntő egyébként már a kilencedik Humphries–Littler összecsapás volt az idei Premier League-szezonban, ráadásul sorozatban harmadszor találkoztak a fináléban.
A londoni este azonban nemcsak a döntő miatt marad emlékezetes. Az elődöntőben Littler és Gerwyn Price között is feszült jelenetek zajlottak. A walesi játékos egy 170-es kiszálló után provokatív ünneplést mutatott be, amit Littler zavarónak talált, és jelezte is a játékvezetőnek.
Price később bocsánatot kért, a felek pedig látszólag rendezték a konfliktust – bár a walesi klasszis nem sokkal később ismét elővette a vitatott mozdulatot.
Miközben a londoni finálé sporttörténelmi színvonalú dartsot hozott, Luke Littler vallomása arra is emlékeztetett: a reflektorfény és a siker mögött gyakran komoly mentális terhek húzódnak meg – még egy 19 éves szupersztár számára is.