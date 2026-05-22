Posztolt a világelső. Magnus Carlsen nemcsak a sakktáblán tűnik verhetetlennek, a magánéletében is elképesztően boldognak látszik. A norvég sakkzseni az Instagram-oldalán osztott meg fotókat gyönyörű feleségéről, Ella Victoria Carlsenről, a bejegyzéshez pedig mindössze ennyit írt: „My happiness”, vagyis „A boldogságom”.

A képeken Magnus Carlsen és felesége látható, a világsztár sakkozó pedig szemmel láthatóan sugárzik a boldogságtól. Az első fotón a házaspár egy étteremben ül egymás mellett, a norvég sakkzseni pedig mosolyogva bújik gyönyörű feleségéhez. A bejegyzés második képe azonban még inkább felkeltette a rajongók figyelmét: Ella Victoria Carlsen egy elegáns, világos ruhában pózol a kamerának.

Magnus Carlsen és Ella Victoria Carlsen egy éve keltek egybe Fotó: AMANDA PEDERSEN GISKE / NTB
A rajongók odavannak Magnus Carlsenékért

Nem csoda, hogy a rajongók azonnal elárasztották a kommentszekciót: többen a „legcukibb párnak” nevezték őket, míg mások sakkozós poénokkal reagáltak a szerelmes bejegyzésre. Az egyik hozzászóló például azt írta: „Ő az egyetlen királynő, akit soha nem áldozna be.”

Carlsen jelenleg is a sakkvilág egyik legnagyobb alakja, a FIDE ranglistáján továbbra is az élmezőnyben szerepel, a klasszikus sakk világranglistáján az első helyen áll.

A norvég klasszis 2025 januárjában vette feleségül Ella Victoria Carlsent, akivel azóta is gyakran kelti fel a rajongók figyelmét közös megjelenéseivel.

