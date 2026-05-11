A magyar tekvondó történetének legsikeresebb testvérpárja újabb nagy dobásra készül: a Márton ikrek, Luana és Viviana már szinte mindent megnyertek pályafutásuk során, de egy fontos cím még hiányzik a gyűjteményükből. Az Európa-bajnokságon ezért nemcsak érmekért, hanem egyfajta történelmi teljességért is küzdenek majd.

A két klasszis az elmúlt években a sportág nemzetközi elitjébe robbant be. Világbajnoki cím, Európa Játékok-arany, Grand Prix-sikerek és Viviana révén nem mellesleg olimpiai bajnoki cím Párizsból. Hétfőn elsőként Márton Luana sikeréért szoríthatunk.

Márton Luana kétszeres világbajnok (b) és ikertestvére, Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós
Márton Luana kétszeres világbajnok (b) és ikertestvére, Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Márton Luana kezd hétfőn, az ikrek ezúttal is kitértek egymás elől

A sportágban különösen ritka, hogy két testvér egyszerre jusson el erre a szintre, ráadásul úgy, hogy mindketten a világ legjobbjai közé tartoznak saját súlycsoportjukban. Az Európa-bajnokság azonban különleges jelentőséggel bír számukra. Bár korosztályos szinten már értek el komoly sikereket, a felnőtt Eb-arany még hiányzik a pályafutásukból. Ez az a cím, amely teljessé tehetné a gyűjteményüket, és amely újabb mérföldkövet jelentene a magyar tekvondó számára is.

Márton Luana már hétfőn felérhet a csúcsra, ő a 67 kilogrammos mezőnyben küzd, míg Viviana a 62 kilogrammos mezőnyben, kedden lép majd a szőnyegre.

Így a két versenyző a szokásoknak megfelelően eltérő súlycsoportban indul, így hivatalos versenyen nem találkozhatnak egymással. Edzéseken persze rendszeresen küzdenek egymással, de ezek inkább technikai gyakorlások.

A magyar csapat egyébként népes küldöttséggel érkezett Münchenbe: 11 versenyző lesz érdekelt az Eb-n. Márton Luana (-67 kg), Salim Kamilah (-46 kg), Józsa Levente (-68 kg), Bailey Kelen, Márton Viviana (-62 kg), Salim Sharif Gergely (-58 kg), Salim Omar Gergely, Patakfalvy Luca (-57 kg) és Klajkó Dávid képviseli a magyar színeket.

 

 

 

