Kezdjük először a keddi jó hírrel. Márton Luana hétfői ezüstérme után ikertestvére, az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmes lett a 62 kilósok mezőnyében, miután a döntőben legyőzte a spanyol Elsa Secanell Charlest.
Márton Viviana 0-8-ról fordított az első menetben
A két éve Párizsban olimpiai bajnok 20 éves magyar versenyző nem kezdte jól a finálét, ellenfele ugyanis 8-0-ra elhúzott. A hátránytól felpaprikázott Márton Viviana azonban fordított, az utolsó 45 másodpercre már 12-10-es előnnyel érkezett egy parádés rohamsorozatnak köszönhetően. Innen pedig már az történt, amit ő szeretett volna, azaz hozta az első menetet (16-10).
A második két percben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, 13-13-nál jött az utolsó tíz másodperc, amikor viszont a magyar sportolónak már elég volt tartania az állást, hogy megnyerje az Eb-t.
Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Most, hogy az olimpia után az Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem, még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből
- mondta a magyar szövetség honlapján Márton Viviana.
„Hálás vagyok a magyar szövetségnek és klubcsapatomnak, a Hankuknak mindenért, hogy lehetővé tették a mai győzelmet. Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam.”
A családjával Madridban élő és készülő Márton Viviana, aki az UTE sportolója, a délelőttöt - mint súlycsoportja első kiemeltje - erőnyerőként kezdte a 21 indulót felvonultató mezőnyben, hogy aztán a negyeddöntőért 2-0-s győzelmet aratva lépjen túl észt ellenfelén, Carmen Raagmetsen. Utána a legjobb nyolc között a török Hatice Pinar Yigitalpnál bizonyult jobbnak újfent kétszer két percben, s vált ezzel biztos érmessé, az elődöntőben pedig a lengyel Julia Szpakot verte ugyancsak simán 2-0-ra.
Márton Luana döntőjében furcsa pontok borzolták a kedélyeket
Márton Luana a müncheni Európa-bajnokság nyitónapján második kiemeltként, erőnyerőként kezdett, majd magabiztosan menetelt a döntőig. Az UTE 20 éves, Madridban élő és készülő versenyzőjére a fináléban a görög Sztiliani Marentaki várt rá, aki végül 2-0-ra nyert.
„Hozzá sem ért Luanához, mégis jelzett a gép”
Galambos Bence szövetségi kapitány a Ripostnak arról beszélt, hogy a kontinensviadalon emberi és gépi zsűri is közreműködik a pontozásban. A kapitány szerint nemcsak ő, hanem semleges edzők és szakemberek is értetlenül álltak a döntőben látottak előtt, ahol Márton Luana szórta pontokat, mégis kikapott.
Semleges edzőkkel, szakemberekkel együtt néztem Luana fináléját, és ők is hitetlenkedtek, tudniillik a görög leány számos akciója végén hozzá sem ért Luanához, mégis jelzett a gép, miközben a mi versenyzőnk rúgásaira, ütéseire olykor nem adott pontot
– mondta Galambos Bence a Ripostnak.
A lap szerint a sportágban háromféle berendezés jelezheti a találatokat, de ezen az Európa-bajnokságon a kesztyűbe épített szenzort nem alkalmazták, csak a lábvédőbe szerelt érzékelőt. A beszámoló arra is kitért, hogy a legutóbbi kínai világbajnokságon más rendszer működött, ott pedig „semmiféle technikai malőr nem adódott”.
Mindez csak még bosszantóbbá teszi a magyar klasszis vereségét: Luana a döntő előtt ellenállhatatlanul menetelt, az aranymeccsen viszont több olyan pont is a göröghöz került, amely után komoly kérdések maradtak a gépi jelzések pontosságával kapcsolatban.
Hétfőn Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között szerzett Európa-bajnoki címet. A 17 éves, az MTK színeiben versenyző, családjával Los Angelesben élő tehetség az egyenes ágon három ellenfelét is legyőzte, majd a döntőben a világbajnok török Emine Gögebakant verte meg rendkívül fölényesen.