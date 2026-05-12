Kezdjük először a keddi jó hírrel. Márton Luana hétfői ezüstérme után ikertestvére, az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmes lett a 62 kilósok mezőnyében, miután a döntőben legyőzte a spanyol Elsa Secanell Charlest.

Márton Viviana arany-, Luana ezüstérmet nyert az Eb-n

Fotó: Origo Sport

Márton Viviana 0-8-ról fordított az első menetben

A két éve Párizsban olimpiai bajnok 20 éves magyar versenyző nem kezdte jól a finálét, ellenfele ugyanis 8-0-ra elhúzott. A hátránytól felpaprikázott Márton Viviana azonban fordított, az utolsó 45 másodpercre már 12-10-es előnnyel érkezett egy parádés rohamsorozatnak köszönhetően. Innen pedig már az történt, amit ő szeretett volna, azaz hozta az első menetet (16-10).

A második két percben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, 13-13-nál jött az utolsó tíz másodperc, amikor viszont a magyar sportolónak már elég volt tartania az állást, hogy megnyerje az Eb-t.

Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Most, hogy az olimpia után az Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem, még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből

- mondta a magyar szövetség honlapján Márton Viviana.

„Hálás vagyok a magyar szövetségnek és klubcsapatomnak, a Hankuknak mindenért, hogy lehetővé tették a mai győzelmet. Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam.”

A családjával Madridban élő és készülő Márton Viviana, aki az UTE sportolója, a délelőttöt - mint súlycsoportja első kiemeltje - erőnyerőként kezdte a 21 indulót felvonultató mezőnyben, hogy aztán a negyeddöntőért 2-0-s győzelmet aratva lépjen túl észt ellenfelén, Carmen Raagmetsen. Utána a legjobb nyolc között a török Hatice Pinar Yigitalpnál bizonyult jobbnak újfent kétszer két percben, s vált ezzel biztos érmessé, az elődöntőben pedig a lengyel Julia Szpakot verte ugyancsak simán 2-0-ra.