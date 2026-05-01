A hírt Mike Coppinger, a Ring Magazine újságírója hozta nyilvánosságra: információi szerint az amerikai adóhatóság (IRS) már értesítette a legendás bokszolót, Floyd Mayweather arról, hogy „súlyosan elmaradt” adótartozása miatt kezdeményezheti az útlevelének visszavonását.

Milliárdos adósság, Mayweather útlevelét is elvehetik

Mi történt Floyd Mayweatherrel?

A 49 éves sportoló azonban még elkerülheti ezt, ha teljes egészében

rendezi az összeget, részletfizetési megállapodást köt, vagy egyezségre jut az igazságügyi minisztériummal. Más lehetőségei is vannak: bizonyíthatja, hogy anyagi nehézségek miatt nem képes fizetni, hivatkozhat személyazonosság-lopásra, vagy akár csődöt is jelenthet.

A problémák már hónapokkal ezelőtt elkezdődtek. Az IRS állítólag március végén jelezte, hogy értesíteni fogja az amerikai külügyminisztériumot – mindössze néhány héttel azelőtt, hogy Mayweather bejelentette június 27-re tervezett bemutató mérkőzését Mike Zambidis ellen Athénban. A meccs most komoly veszélybe került az adóvita miatt.

Az egykori veretlen világbajnok jogi gondjai 2026-ban tovább súlyosbodtak. Februárban például egy New York-i luxuslakás tulajdonosa perelte be, mert

állítása szerint Mayweather nem fizette a bérleti díjat. A tartozás összege 330 000 dollár (kb. 118 millió forint). A bokszoló 2024 decemberében írta alá a szerződést, de 2025 júliusától állítólag nem utalt.

Különösen visszás, hogy ebben az időszakban Mayweather közösségi oldalain rendszeresen posztolt magáról fényűző életképeket – például magángépen ülve, készpénzkötegek társaságában.

És itt még nincs vége:

egy másik perben azzal vádolják, hogy nem fizetett ki egy 105 690 dolláros (kb. 38 millió forintos) magángépes utat a Karib-térségbe. A keresetet Los Angelesben nyújtották be, és a Jet Set Aircraft szerint Mayweather és üzlettársa, Jona Rechnitz tartoznak az összeggel.

Miközben a tartozások halmozódnak, Mayweather láthatóan igyekszik pénzhez jutni. A Business Insider szerint decemberben eladta „Air Mayweather” néven ismert Gulfstream repülőgépét, valamint Beverly Hills-i és miami villáit. Emellett pert indított a Showtime ellen is, azt állítva, hogy a csatorna legalább 340 millió dollárral (kb. 122 milliárd forinttal) tartozik neki csalás miatt. A Showtime tulajdonosa, a Paramount azonban „alaptalannak” nevezte a keresetet.