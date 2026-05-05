Meghalt a 25 éves amerikai ökölvívó, Adrian Valdovinos, akit féltékenységből lőttek agyon egy szerelmi dráma közepén.

Fotó: Miguel Aceves/Facebook

A beszámolók szerint az eset vasárnap hajnalban történt a kaliforniai Hanford városában, a University Avenue egyik házában. Szemtanúk arról számoltak be, hogy hajnali 4 óra körül heves vita zajlott egy férfi és egy nő között, amelyet lövések követtek.

A rendőrség közlése szerint a feltételezett elkövető, Vincent Diaz – aki a helyszínen tartózkodó nő volt férje – erőszakkal jutott be az ingatlanba. A hatóságok szerint Diaz több lövéssel végzett Valdovinosszal, majd amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, saját maga ellen fordította a fegyvert.

Justin Vallin hadnagy, a hanfordi rendőrség képviselője elmondta:

„Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, az első két járőr az ajtóhoz lépett, bemutatkoztak, majd megláttak egy férfit az ablaknál, aki fegyvert rántott és azonnal főbe lőtte magát.

Mindez rendkívül gyorsan történt.”

A hatóságok ezt követően átvizsgálták a házat, ahol megtalálták a nyolc győzelemmel, két vereséggel és 1 döntetlennel rendelkező bokszoló holttestét. A jelentések szerint Valdovinos több lőtt sebet szenvedett. A helyszínről egy nőt is kimenekítettek, akit a történtek után biztonságba helyeztek.

Rengetegen gyászolják a tragikus sorsú bokszolót

A tragédia hírére özönlöttek a részvétnyilvánítások. Barátok, ismerősök és rajongók a közösségi médiában búcsúztak a fiatal sportolótól. Volt, aki „hihetetlen veszteségként” jellemezte a történteket, míg mások kiemelték Valdovinos tehetségét és személyiségét: „Csodálatos ember volt” – írta egy korábbi ismerőse. Egy másik üzenetben így fogalmaztak: „A bajnokok sosem halnak meg.”

A bokszoló testvére, Ruben, egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott tőle:

Összetört a szívem, tudva, hogy még mennyi minden állt előtted.

Mindig velem leszel. Remélem, tudtad, mennyire büszke voltam rád.”

Közben a feltételezett elkövető családja is megszólalt. Egy, magát Diaz unokatestvérének valló nő azt írta: „Ha ismertétek volna Vincentet, tudnátok, hogy szerető apa volt. Semmi sem áll össze ebben a történetben.”