Borzalmas hír rázta meg az atlétika világát. 36 évesen meghalt Yebrgual Melese, az etióp hosszútávfutó, miután rosszul lett a megszokott edzése során.

A kedden meghalt Yebrgual Melese korábbi maratoni versenyeket nyert Houstonban, Prágában és Sanghajban, most pedig egy Ottawában megrendezésre kerülő versenyre készült.

Meghalt Yebrgual Melese, a kiváló hosszútávfutó
Fotó: CN-STR/AFP

Etióp sajtóértesülések szerint hirtelen orvosi vészhelyzet alakult ki az atléta keddi edzése során. Melese-t ezt követően kórházba szállították, de az orvosi személyzet erőfeszítései ellenére elhunyt.

36 évesen meghalt az etióp hosszútávfutó

„Az Etióp Atlétikai Szövetség mély megrendüléssel értesült a hős sportolónak a hirtelen haláláról, és részvétét fejezi ki családjának, barátainak és rajongóinak” – áll a szervezet közleményében.

Melese legutóbbi versenye egy pekingi maraton volt tavaly májusban, amelyet nem tudott befejezni.

Az etióp atléta a hét nagy maratoni versenyei közül a legjobb eredményét 2015-ben érte el – ugyanabban az évben, amikor Houstonban és Prágában is győzött –, amikor a chicagói maratonon a második helyen végzett.

