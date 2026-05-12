A kedden meghalt Yebrgual Melese korábbi maratoni versenyeket nyert Houstonban, Prágában és Sanghajban, most pedig egy Ottawában megrendezésre kerülő versenyre készült.
Etióp sajtóértesülések szerint hirtelen orvosi vészhelyzet alakult ki az atléta keddi edzése során. Melese-t ezt követően kórházba szállították, de az orvosi személyzet erőfeszítései ellenére elhunyt.
36 évesen meghalt az etióp hosszútávfutó
„Az Etióp Atlétikai Szövetség mély megrendüléssel értesült a hős sportolónak a hirtelen haláláról, és részvétét fejezi ki családjának, barátainak és rajongóinak” – áll a szervezet közleményében.
Melese legutóbbi versenye egy pekingi maraton volt tavaly májusban, amelyet nem tudott befejezni.
Az etióp atléta a hét nagy maratoni versenyei közül a legjobb eredményét 2015-ben érte el – ugyanabban az évben, amikor Houstonban és Prágában is győzött –, amikor a chicagói maratonon a második helyen végzett.
